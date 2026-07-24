Определен футболист, которым «восхищаются абсолютно все»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на новый контракт Луки Модрича с «Миланом». 40-летний хорватский полузащитник продлил соглашение до 30 июня 2027 года.

– Конечно, контракт на один год. Ему 40 лет, куда больше подписывать?

– Это футболист, которым восхищаются абсолютно все. Нет никого, кто бы к нему негативно относился. Работяга, скромный человек, высочайший игровой интеллект, креатив, лидер. Модрич – находка для любого клуба. Он никогда не бывает проблемой.

– Он вернется в Хорватию доигрывать?

– Я думаю, нет. Полагаю, что он закончит карьеру.