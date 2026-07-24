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Определен футболист, которым «восхищаются абсолютно все»

24 июля, 14:51
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор отреагировал на новый контракт Луки Модрича с «Миланом». 40-летний хорватский полузащитник продлил соглашение до 30 июня 2027 года.

– Конечно, контракт на один год. Ему 40 лет, куда больше подписывать?

Это футболист, которым восхищаются абсолютно все. Нет никого, кто бы к нему негативно относился. Работяга, скромный человек, высочайший игровой интеллект, креатив, лидер. Модрич – находка для любого клуба. Он никогда не бывает проблемой.

– Он вернется в Хорватию доигрывать?

– Я думаю, нет. Полагаю, что он закончит карьеру.

  • Модрич перешел в «Милан» летом 2025 года после завершения карьеры в «Реале», за который он выступал с 2012 года.
  • В составе мадридского клуба хорват выиграл шесть сезонов Лиги чемпионов и четыре титула Ла Лиги, а в 2018 году стал обладателем «Золотого мяча».

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Источник: «Матч ТВ»
Италия. Серия А Милан Модрич Лука
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1784898451
Мор выступил "от имени и по поручению всего человечества".Что за страсть у людей к гиперболизации своего мнения, до масштабов Вселенной?
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