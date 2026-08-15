У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова

Трансфер голкипера «Пармы» Зиона Сузуки в «ПСЖ» сорвался.

Парижский клуб уже согласовал условия с «Пармой» и самим игроком, но отказался от сделки из-за изменения условий комиссионных выплат. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.