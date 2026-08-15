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У «ПСЖ» сорвался трансфер конкурента для Сафонова

15 августа, 18:38
1

Трансфер голкипера «Пармы» Зиона Сузуки в «ПСЖ» сорвался.

Парижский клуб уже согласовал условия с «Пармой» и самим игроком, но отказался от сделки из-за изменения условий комиссионных выплат. Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсети Х.

  • Ранее появлялась информация, что переход практически завершен. «ПСЖ» планировал сразу отдать вратаря в аренду в туринский «Ювентус».
  • Сузуки, выступающий также за сборную Японии, перешел в «Парму» летом 2024 года из «Сент-Трюйдена» за 7,5 миллиона евро.
  • В минувшем сезоне он провел 22 матча, пропустил 30 мячей и шесть раз оставил ворота в неприкосновенности. Стоимость голкипера составляет 30 миллионов евро.

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Франция. Лига 1 Парма ПСЖ Сафонов Матвей Сузуки Зион
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evgevg13
1786859527
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