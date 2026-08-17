20-летний форвард «Кальяри» попал в реанимацию – он едва не утонул в бассейне

Нападающий «Кальяри» Яэль Трепи чуть не погиб на Сардинии.

На минувших выходных он едва не утонул в бассейне.

20-летний футболист попал в реанимацию. В больницу его доставили на вертолете.

«Кальяри» сообщает, что Яэль Трепи в настоящее время находится в отделении интенсивной терапии больницы Сантиссима Аннунциата в Сассари.

Клуб постоянно находится на связи с медицинским учреждением и семьей игрока и внимательно следит за развитием его состояния.

Клуб просит максимально уважать конфиденциальность и будет предоставлять любые обновления, когда они появятся», – говорится в официальном заявлении.