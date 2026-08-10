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Мальдини нашел новый клуб – седьмой в карьере

10 августа, 18:37

Даниэль Мальдини, полузащитник «Аталанты» и сборной Италии, перешел в «Кальяри» на правах аренды.

Соглашение предусматривает право выкупа, которое станет обязательным при достижении определенных спортивных условий.

  • Мальдини родился в 2001 году в Милане и считается воспитанником «Милана». Он дебютировал за основную команду в 18 лет – 2 февраля 2020 года в матче против «Вероны».
  • В сезоне-2021/22 полузащитник впервые сыграл в Лиге чемпионов (против «Ливерпуля»), а вскоре забил первый профессиональный гол в ворота «Специи».
  • Всего в чемпионском для «Милана» сезоне он провел 13 встреч.
  • Летом 2022 года Мальдини отправился в аренду в «Специю» (20 матчей, 3 гола), затем выступал за «Эмполи», а после – за «Монцу», где за 32 игры забил 7 мячей и получил вызов в сборную Италии (6 матчей).
  • В феврале 2025 года «Аталанта» выкупила игрока. За бергамасков он провел 22 встречи и отметился 3 голами, а концовку прошлого сезона отыграл в «Лацио» (10 матчей, 2 гола).

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Источник: официальный сайт «Кальяри»
Италия. Серия А Трансферы Кальяри Мальдини Даниэль
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