«Динамо» обсуждает покупку форварда за 15 миллионов

Московское «Динамо» проявляет предметный интерес к нападающему «Лацио» Петару Раткову.
Клубы обсуждают полноценный трансфер 22-летнего сербского форварда. Сумма сделки может составить около 15 миллионов евро.
- Ратков перешел в «Лацио» из «Црвены Звезды», но теперь может покинуть Италию спустя всего шесть месяцев.
- В минувшем сезоне Серии у Раткова 8 матчей, 0+0.
- В случае ухода Раткова римский клуб рассматривает два варианта для усиления атаки – Андреа Пинамонти из «Сассуоло» и форварда «Униона» Андрея Ивановича.
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио