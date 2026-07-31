Умер чемпион мира-1982 и легенда «Милана» Барези

Экс-защитник сборной Италии Франко Барези скончался сегодня в возрасте 66 лет.

Ранее сообщалось о серьезной болезни у знаменитого футболиста. В прошлом году он перенес операцию по удалению узла в легком.

В составе сборной Италии Барези стал чемпионом мира в 1982 году, вице-чемпионом мира – в 1994-м. Также он бронзовый призер ЧМ-1990 и Евро-1988. Всего Барези провел 81 матч за национальную команду.

С 1972 по 1997 годы он выступал за молодежную и основную команды «Милана». В его составе он трижды выиграл Кубок и Лигу чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА, дважды – Межконтинентальный кубок. Барези – 6-кратный чемпион Италии и 4-кратный обладатель Суперкубка страны.

За ним навечно закреплен номер 6 в клубе.