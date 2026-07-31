Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Умер чемпион мира-1982 и легенда «Милана» Барези

31 июля, 09:48
7

Экс-защитник сборной Италии Франко Барези скончался сегодня в возрасте 66 лет.

Ранее сообщалось о серьезной болезни у знаменитого футболиста. В прошлом году он перенес операцию по удалению узла в легком.

В составе сборной Италии Барези стал чемпионом мира в 1982 году, вице-чемпионом мира – в 1994-м. Также он бронзовый призер ЧМ-1990 и Евро-1988. Всего Барези провел 81 матч за национальную команду.

С 1972 по 1997 годы он выступал за молодежную и основную команды «Милана». В его составе он трижды выиграл Кубок и Лигу чемпионов, трижды – Суперкубок УЕФА, дважды – Межконтинентальный кубок. Барези – 6-кратный чемпион Италии и 4-кратный обладатель Суперкубка страны.

За ним навечно закреплен номер 6 в клубе.

Еще по теме:
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
Реакция «Милана» на смерть Барези
Источник: официальный сайт «Милана»
Италия. Серия А Милан Италия
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BarStep
1785484054
Супер был защитник! Аплодирую стоя, провожая в последний путь..
Ответить
...уефан
1785486782
...целая эпоха ушла! Жаль!...
Ответить
diansmorozova
1785486998
Комментарий скрыт модератором
Ответить
mihail200606
1785493047
Эээх
Ответить
Ден 781
1785494827
Легенда !
Ответить
Oldtrafford83
1785560331
Легендарный капитан Франко, покойся с миром!!!
Ответить
Plyash
1785597902
Царствие тебе небесное , легенда . У нас в России Дмитрия Хлестова называли "наш Барези", и не только за внешнее сходство , но и за мастерство . Очень жаль , 66 годков всего ... Земля тебе пухом .
Ответить
Главные новости
УЕФА может выйти из ФИФА
00:41
1
Евсеев самоиронично прокомментировал лидерство «Динамо Мх» в РПЛ
00:21
Талалаев прокомментировал победу «Балтики» над «Динамо»
Вчера, 23:45
Реакция Шварца на поражение «Динамо» от «Балтики»
Вчера, 23:39
2
«Ростов» объявил об уходе руководителя, проработавшего 9 лет
Вчера, 23:19
1
РПЛ. «Динамо» уступило «Балтике» (1:2)
Вчера, 22:43
29
Назван клуб РПЛ, у которого закончились деньги
Вчера, 22:11
9
Фото«Балтика» подписала 194-сантиметрового француза
Вчера, 21:57
4
Интервью Евсеева после волевой победы «Динамо Мх» над «Локомотивом»
Вчера, 21:17
4
РПЛ. «Локомотив» вел в счете, но проиграл «Динамо Мх» Евсеева (1:2)
Вчера, 20:29
42
Все новости
Все новости
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
Вчера, 20:59
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
Вчера, 17:36
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
Вчера, 13:29
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
Вчера, 11:45
«Реал» продал «Фиорентине» универсального защитника
31 июля
«Хетафе» подпишет воспитанника «Зенита»
31 июля
1
Реакция «Милана» на смерть Барези
31 июля
3 итальянских клуба заинтересовались игроком «Реала»
31 июля
ФотоУмер чемпион мира-1982 и легенда «Милана» Барези
31 июля
7
Фото«Интер» подписал защитника сборной Англии
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
«Болонья» Тедеско подписала украинского форварда
30 июля
1
Фото«Рома» купила за 35 миллионов форварда, которым интересовался «Зенит»
30 июля
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Названо условие для перехода вратаря Сузуки в «ПСЖ»
28 июля
4
Мостовой предложил назначить себя в сборную Италии
27 июля
4
Раскрыт клуб, куда перейдет Стоунз после 10 лет в «Манчестер Сити»
27 июля
Мальдини покидает сборную Италии спустя 10 дней
27 июля
1
Назначение Пирло в сборную Италии может сорваться из-за России
26 июля
Фото«Монца» из Серии А арендовала экс-спартаковца
25 июля
«ПСЖ» может заменить Шевалье другим вратарем
25 июля
Игрока «Зенита» предложили «Роме»
25 июля
5
Участник ЧМ-2026 оказался наркоманом
24 июля
13
Определен футболист, которым «восхищаются абсолютно все»
24 июля
3
40-летний Модрич поделился эмоциями от продления контракта с «Миланом»
24 июля
67-летний Анчелотти определился со своим будущим
23 июля
1
Официально прояснилось будущее 40-летнего Модрича
23 июля
2
Сборная Италии предлагает Гвардиоле 10 миллионов в год, тренер хочет 20
23 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+