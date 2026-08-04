«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов

Полузащитник Василие Аджич перешел на правах аренды до конца сезона из «Ювентуса» в «Сассуоло».
Сумма сделки составила 500 тысяч евро. В соглашении предусмотрена опция выкупа хавбека «Сассуоло» за 12 миллионов евро.
У туринцев будет право обратного выкупа игрока за 13,7 миллиона евро, где в 1,7 миллиона оценивается отмена права выкупа, предоставленного «Сассуоло».
- 20-летний Аджич в прошлом сезоне провел 17 матчей за «Ювентус», забил 1 гол.
- Срок контракта черногорца с туринцами рассчитан до середины 2029 года.
Источник: официальный сайт «Ювентуса»