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  • «Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов

«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов

Сегодня, 11:57

Полузащитник Василие Аджич перешел на правах аренды до конца сезона из «Ювентуса» в «Сассуоло».

Сумма сделки составила 500 тысяч евро. В соглашении предусмотрена опция выкупа хавбека «Сассуоло» за 12 миллионов евро.

У туринцев будет право обратного выкупа игрока за 13,7 миллиона евро, где в 1,7 миллиона оценивается отмена права выкупа, предоставленного «Сассуоло».

  • 20-летний Аджич в прошлом сезоне провел 17 матчей за «Ювентус», забил 1 гол.
  • Срок контракта черногорца с туринцами рассчитан до середины 2029 года.

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Источник: официальный сайт «Ювентуса»
Италия. Серия А Трансферы Ювентус Сассуоло Аджич Василие
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