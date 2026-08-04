«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов

Полузащитник Василие Аджич перешел на правах аренды до конца сезона из «Ювентуса» в «Сассуоло».

Сумма сделки составила 500 тысяч евро. В соглашении предусмотрена опция выкупа хавбека «Сассуоло» за 12 миллионов евро.

У туринцев будет право обратного выкупа игрока за 13,7 миллиона евро, где в 1,7 миллиона оценивается отмена права выкупа, предоставленного «Сассуоло».