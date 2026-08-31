Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд

В понедельник, 31 августа, второй тур чемпионата Италии завершился двумя матчами.
«Рома» на выезде крупно победила «Лечче» – 4:0. Дубль в активе Дониелла Малена.
«Болонья» под руководством экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско потерпела поражение от «Аталанты», пропустив на 96-й минуте. У «россоблю» 0 очков после 2 туров Серии А.
Италия. Серия А. 2 тур
Лечче - Рома - 0:4 (0:3)
Голы: 0:1 - Д. Мален, 4; 0:2 - Д. Мален, 23; 0:3 - М. Соуле, 25; 0:4 - Р. Мора, 65.
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Лечче
Рома
Джамиль Зиберт
0%
Владимиро Фальконе
0%
Тиагу Габриэль
0%
Данилу Вейга
0%
Лассана Кулибали
0%
Умар Нгом
0%
Olaf Gorter
0%
Корри Ндаба
0%
Сантьяго Пьеротти
0%
Виллем Геббельс
0%
Киалонда Гашпар
0%
Никола Штулич
0%
Юссеф Мале
0%
Конан Н'Дри
0%
Иван Илич
0%
Амар Абдирахман Ахмед
0%
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Дониелл Мален
0%
Миле Свилар
0%
Даниэле Гиларди
0%
Джанлука Манчини
0%
Марио Эрмосо
0%
Куадио Коне
0%
Бриан Кристанте
0%
Уэсли
0%
Пауло Дибала
0%
Матиас Соуле
0%
Emanuele Lulli
0%
Науэль Молина
0%
Родригу Мора
0%
Никколо Писилли
0%
Сантьяго Кастро
0%
Мартен де Рон
0%
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Аталанта - Болонья - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Л. Самарджич, 90+6.
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Аталанта
Болонья
Давиде Дзаппакоста
0%
Одилон Коссуну
0%
Джорджо Скальвини
0%
Сеад Колашинац
0%
Марио Пашалич
0%
Джанлука Гаэтано
0%
Эдерсон
0%
Шарль Де Кетеларе
0%
Джанлука Скамакка
0%
Джакомо Распадори
0%
Марко Карнесекки
0%
Никола Крстович
0%
Раоуль Белланова
0%
Лазар Самарджич
0%
Эльйиф Эльмас
0%
Никола Залевски
0%
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Эмиль Хольм
0%
Роберто Пикколи
0%
Николо Камбьяги
0%
Йенс Одгор
0%
Федерико Бернардески
0%
Льюис Фергюсон
0%
Рахим Альхассан
0%
Торбьорн Хеггем
0%
Эйвинд Хелланд
0%
Лукаш Скорупски
0%
Томмазо Побега
0%
Никола Моро
0%
Надир Цортеа
0%
Риккардо Орсолини
0%
Mikel Amondarain
0%
Артем Довбик
0%
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Источник: «Бомбардир»