Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд

В понедельник, 31 августа, второй тур чемпионата Италии завершился двумя матчами.

«Рома» на выезде крупно победила «Лечче» – 4:0. Дубль в активе Дониелла Малена.

«Болонья» под руководством экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско потерпела поражение от «Аталанты», пропустив на 96-й минуте. У «россоблю» 0 очков после 2 туров Серии А.