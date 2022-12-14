- 3 марта
- 15:30 Фото Миранчук и Хвича – среди претендентов на звание лучшего игрока Серии А в феврале 2
- 13 февраля
- 18:11 Текст Кажется, мы нашли самого здорового футболиста Европы – он играет за середняк Серии А и просто помешан на качалке 4
- 11 февраля
- 22:22 Серия А. «Рома» сыграла вничью с «Лечче» (1:1)
- 14 января
- 21:55 Серия А. «Милан» уступал в 2 мяча «Лечче», но сыграл вничью (2:2) 2
- 14 декабря 2022
- 09:52 «Чемпионат России тоже силен». Бистрович сравнил РПЛ и Серию А
- 9 ноября 2022
- 22:30 Серия А. «Рома» сыграла вничью с «Сассуоло», «Аталанта» уступила «Лечче»
- 29 октября 2022
- 20:53 Серия А. «Ювентус» минимально победил «Лечче» и поднялся в зону еврокубков
- 26 октября 2022
- 22:12 Бистрович хочет вернуться из «Лечче» в ЦСКА
- 9 октября 2022
- 23:41 Серия А. «Рома» победила «Лечче» благодаря голам Смоллинга и Дибалы
- 17 сентября 2022
- 08:41 Умтити до сих пор не дебютировал за «Лечче». Его арендовали у «Барселоны» более трех недель назад
- 12 сентября 2022
- 07:49 Впервые за 18 лет «Ювентус» проиграл 1-й тайм домашнего матча Серии А с разницей в 2 гола
- 5 сентября 2022
- 23:41 Серия А. Гол Влашича принес «Торино» победу над «Лечче» 1
- 31 августа 2022
- 23:47 Серия А. «Ювентус» победил «Специю», «Наполи» сыграл вничью с «Лечче» 1
- 25 августа 2022
- 12:16 Фото «Барселона» отдала Умтити в аренду «Лечче» и будет полностью платить ему зарплату 4
- 24 августа 2022
- 22:45 «Лечче» арендует действующего чемпиона мира
- 12:04 Норманн после срыва трансфера в «Лечче» может оказаться в «Локомотиве» 1
- 20 августа 2022
- 13:36 Умтити близок к переходу из «Барселоны» в итальянский клуб 1
- 17 августа 2022
- 23:42 «Лечче» отказался от Норманна спустя день после объявления об аренде из «Ростова» 3
- 16 августа 2022
- 10:29 «Лечче» арендовал Норманна у «Ростова»
- 13 августа 2022
- 23:46 Серия А. Гол Миранчука помог «Торино» обыграть «Монцу»; «Интер» вырвал победу над «Лечче», Лукаку забил
- 5 августа 2022
- 20:12 «Маккаби» купил игрока у тульского «Арсенала» за 300 тысяч и через месяц продал за 1,8 миллиона 8
- 26 июля 2022
- 22:14 Бистрович попрощался с ЦСКА. Он перешел в «Лечче»
- 24 июля 2022
- 17:15 Фото «Лечче» объявил о переходе Бистровича 1
- 10:47 «Лечче» подтвердил переговоры по Бистровичу
- 23 июля 2022
- 23:55 Бистрович близок к уходу из ЦСКА в «Лечче»