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Лечче
Новости
€ 87 млн
Лечче - новости команды
Лечче
Серия А 2026/2027
Стадион:
Виа Дель Маре
Сайт:
http://www.uslecce.it/
Тренер:
Марко Джампаоло
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Лечче» – «Монца»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 сентября 2026
13 сентября
«Лечче» – «Монца»: кто победит в матче 4 тура чемпионата Италии 2026/2027
12 сентября
Трансляция
«Кальяри» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 сентября 2026
7 сентября
«Кальяри» – «Лечче»: кто победит в матче 3-го тура Серии А 2026/2027
6 сентября
Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд
31 августа
«Лечче» – «Рома»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Лечче» – «Рома»: кто победит в матче 2-го тура Серии А 2026/2027
30 августа
Трансляция
«Венеция» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 августа 2026
23 августа
«Венеция» – «Лечче»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Италии 2026/2027
22 августа
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
«Ювентус» выкупил 21-летнего опорника
20 июня
Серия А. «Милан» вылетел из топ-4, «Комо» заскочил в зону ЛЧ и другие результаты заключительного тура
24 мая
2
Трансляция
«Лечче» – «Дженоа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 мая 2026
24 мая
«Лечче» – «Дженоа»: прогноз и ставки на матч 24 мая 2026 с коэффициентом 1.75
23 мая
Трансляция
«Сассуоло» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
«Сассуоло» – «Лечче»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.92
16 мая
Трансляция
«Лечче» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
Видео
«Ювентус» анонсировал матч с помощью российского фильма
9 мая
1
Трансляция
«Пиза» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 мая 2026
1 мая
«Пиза» – «Лечче»: прогноз и ставки на матч 1 мая 2026 с коэффициентом 1.55
30 апреля
Трансляция
«Верона» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 апреля 2026
25 апреля
Трансляция
«Лечче» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 апреля 2026
20 апреля
«Лечче» – «Фиорентина»: прогноз и ставки на матч 20 апреля 2026 с коэффициентом 1.88
19 апреля
Трансляция
«Болонья» – «Лечче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 апреля 2026
12 апреля
«Болонья» – «Лечче»: прогноз и ставки на матч 12 апреля 2026 с коэффициентом 2.00
11 апреля
Серия А. «Ювентус» и «Аталанта» победили, «Комо» потерял очки
6 апреля
Трансляция
«Лечче» – «Аталанта»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 апреля 2026
6 апреля
«Лечче» – «Аталанта»: прогноз и ставки на матч 6 апреля 2026 с коэффициентом 1.75
5 апреля
Трансляция
«Рома» – «Лечче: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 марта 2026
22 марта
«Рома» – «Лечче»: прогноз и ставки на матч 22 марта 2026 с коэффициентом 1.50
22 марта
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3
4
5
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