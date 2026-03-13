14 марта в 29-м туре Серии А «Наполи» примет «Лечче». Это противостояние одного из лидеров чемпионата, борющегося за титул, и аутсайдера, переживающего проблемы в обороне. Хозяева имеют подавляющее историческое преимущество и не пропускают от соперника в 5 последних очных встречах.

«Наполи»

Неаполитанцы занимают 3-е место и находятся в отличной форме. Команда забивает в 6 последних матчах Серии А подряд и в 8 последних матчах в целом (1.60 гола в среднем за последние 5 игр). Расмус Хейлунд с 13 голами – лидер атак. Однако оборона «Наполи» нестабильна – пропуски в 7 последних матчах и 1.40 пропуска в среднем. Важнейшее психологическое преимущество – хозяева побеждают «Лечче» в 3 последних очных встречах и не пропускают от них в 5 последних матчах.

«Лечче»

Гости занимают 16-е место в зоне вылета и переживают проблемы в обороне, пропуская в 3 последних матчах. Команда демонстрирует среднюю атаку (1.40 гола в среднем за последние 5 игр) и такую же оборону (1.40 пропуска). Ламек Банда с 3 голами – лидер атак. Исторически «Лечче» не имеет шансов против «Наполи», проиграв 4 из 5 последних встреч и не забив ни одного гола.

Факты о командах:

«Наполи»

Забивает в 6 последних матчах (1.60 в среднем).

Пропускает в 7 последних матчах (1.40 в среднем).

Побеждает «Лечче» в 3 последних очных встречах.

Не пропускает от «Лечче» в 5 последних матчах.

3-е место в турнире (56 очков).

«Лечче»

Пропускает в 3 последних матчах (1.40 в среднем).

Забивает в среднем 1.40 гола за игру.

Не забивал «Наполи» в 5 последних очных встречах.

16-е место в турнире (27 очков).

Прогноз на матч «Наполи» – «Лечче»

«Наполи» имеет историческое преимущество и стабильно забивает. «Лечче» не может поразить ворота хозяев на протяжении 5 матчей. Учитывая, что гости не забивают «Наполи», наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа хозяев с разницей в 1-2 мяча.

Рекомендованные ставки: