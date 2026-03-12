13 марта в 20-м туре украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» примет «Оболонь». Это столичное дерби между грандом, борющимся за еврокубки, и середняком. Хозяева находятся в отличной форме, штампуют победы и обладают мощнейшей атакой, гости нестабильны и имеют удручающую статистику очных встреч.
«Динамо» Киев
Киевляне занимают 4-е место и находятся в феноменальной форме, одержав 5 побед подряд в чемпионате и 8 побед подряд во всех турнирах. Команда забивает в 7 последних матчах Премьер-лиги и демонстрирует разрушительную атаку: 2.80 гола в среднем за последние 5 игр (14 забитых мячей). Матвей Пономаренко с 8 голами в 11 матчах – лидер атак. Оборона «Динамо» также надежна – всего 0.80 пропуска в среднем. Психологическое преимущество над «Оболонью» подавляющее: 9 матчей без поражений в 10 последних очных встречах.
«Оболонь»
«Пивовары» занимают 10-е место и демонстрируют нестабильную игру. Команда забивает и пропускает в среднем по 1.20 гола за последние 5 игр. «Оболонь» не имеет ресурсов для борьбы с грандом, особенно на выезде. Исторически гости проигрывают «Динамо» в большинстве встреч, пропуская в среднем по 3-4 гола за матч.
Факты о командах:
«Динамо» Киев
- 5 побед подряд в чемпионате, 8 побед подряд во всех турнирах.
- Забивает в 7 последних матчах (2.80 в среднем).
- Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
- Не проигрывает «Оболони» в 9 из 10 последних встреч.
- 4-е место в турнире (35 очков).
«Оболонь»
- Забивает в среднем 1.20 гола за игру.
- Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.
- 10-е место в турнире (21 очко).
Прогноз на матч «Динамо» Киев – «Оболонь»
«Динамо» находится в отличной форме, штампует победы и имеет подавляющее преимущество над соперником. «Оболонь» не имеет ресурсов для борьбы с грандом. Учитывая разницу в классе, текущую форму и статистику личных встреч, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа хозяев с разницей в 2-3 мяча.
Рекомендованные ставки:
- Фора «Динамо» (-1.5) – коэффициент 2.
- Инд. тотал «Динамо» больше 1.5