13 марта в 20-м туре украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» примет «Оболонь». Это столичное дерби между грандом, борющимся за еврокубки, и середняком. Хозяева находятся в отличной форме, штампуют победы и обладают мощнейшей атакой, гости нестабильны и имеют удручающую статистику очных встреч.

«Динамо» Киев

Киевляне занимают 4-е место и находятся в феноменальной форме, одержав 5 побед подряд в чемпионате и 8 побед подряд во всех турнирах. Команда забивает в 7 последних матчах Премьер-лиги и демонстрирует разрушительную атаку: 2.80 гола в среднем за последние 5 игр (14 забитых мячей). Матвей Пономаренко с 8 голами в 11 матчах – лидер атак. Оборона «Динамо» также надежна – всего 0.80 пропуска в среднем. Психологическое преимущество над «Оболонью» подавляющее: 9 матчей без поражений в 10 последних очных встречах.

«Оболонь»

«Пивовары» занимают 10-е место и демонстрируют нестабильную игру. Команда забивает и пропускает в среднем по 1.20 гола за последние 5 игр. «Оболонь» не имеет ресурсов для борьбы с грандом, особенно на выезде. Исторически гости проигрывают «Динамо» в большинстве встреч, пропуская в среднем по 3-4 гола за матч.

Факты о командах:

«Динамо» Киев

5 побед подряд в чемпионате, 8 побед подряд во всех турнирах.

Забивает в 7 последних матчах (2.80 в среднем).

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Не проигрывает «Оболони» в 9 из 10 последних встреч.

4-е место в турнире (35 очков).

«Оболонь»

Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

Пропускает в среднем 1.20 гола за игру.

10-е место в турнире (21 очко).

Прогноз на матч «Динамо» Киев – «Оболонь»

«Динамо» находится в отличной форме, штампует победы и имеет подавляющее преимущество над соперником. «Оболонь» не имеет ресурсов для борьбы с грандом. Учитывая разницу в классе, текущую форму и статистику личных встреч, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа хозяев с разницей в 2-3 мяча.

Рекомендованные ставки: