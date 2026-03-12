13 марта в 26-м туре Саудовской лиги «Аль-Фейха» примет «Аль-Иттифак». Это противостояние двух команд с противоположными трендами. Хозяева находятся в отличной атакующей форме и стабильно забивают, гости переживают кризис, катастрофически пропускают и не могут выиграть на выезде.

«Аль-Фейха»

Хозяева занимают 10-е место и демонстрируют отличную атакующую форму. Команда забивает в 6 последних матчах Высшей лиги подряд и показывает мощную результативность: 2.20 гола в среднем за последние 5 игр (11 забитых мячей). Фешн Сакала с 11 голами – лидер атак. Оборона «Аль-Фейхи» нестабильна (1.60 пропуска в среднем), но атакующий потенциал позволяет компенсировать недостатки. Дома хозяева традиционно опасны и не проигрывают в 5 из 7 последних матчей.

«Аль-Иттифак»

Гости занимают 7-е место, но переживают серьезный кризис. Команда не может выиграть в 3 последних матчах чемпионата и пропускает в 5 последних подряд. Оборона «Аль-Иттифака» катастрофична – 13 пропущенных голов в последних 5 играх (2.60 в среднем). Атака работает слабо (1.20 гола в среднем). Важный негативный фактор – гости проигрывают в 4 последних выездных матчах. Историческое преимущество в гостях у «Аль-Фейхи» может не помочь в текущей форме.

Факты о командах:

«Аль-Фейха»

Забивает в 6 последних матчах (2.20 в среднем).

Пропускает в среднем 1.60 гола за игру.

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей.

10-е место в турнире (30 очков).

«Аль-Иттифак»

Не выигрывает в 3 последних матчах.

Пропускает в 5 последних матчах (2.60 в среднем).

Забивает в среднем 1.20 гола за игру.

Проигрывает в 4 последних выездных матчах.

7-е место в турнире (39 очков).

Прогноз на матч «Аль-Фейха» – «Аль-Иттифак»

«Аль-Фейха» находится в отличной атакующей форме и стабильно забивает. «Аль-Иттифак» переживает кризис, катастрофически пропускает и проваливает выезды. Учитывая, что хозяева мощно атакуют, а гости регулярно пропускают, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Аль-Фейхи» в результативном матче.

Рекомендованные ставки: