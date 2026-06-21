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Новая Зеландия – Египет: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

21 июня 2026 9:06
Новая Зеландия - Египет
22 июн. 2026, понедельник 04:00 | Чемпионат мира, группа G, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.62
Победа Египта
Сделать ставку

Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Новой Зеландии и Египта пройдет 22 июня 2026 года в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс». Новозеландцы стартовали на турнире с ничьей против Ирана (2:2), но их оборона вызывает серьезные опасения – 10 пропущенных в пяти последних матчах. Египет начал турнир с ничьей против Бельгии (1:1) и демонстрирует надежную игру в обороне, пропуская всего 0,6 гола в среднем за последние пять игр. Сможет ли африканская команда одержать первую победу на турнире, или Новая Зеландия преподнесет сюрприз и продолжит борьбу за выход из группы?

Кто победит в матче

Сборная Новой Зеландии подходит к игре с проблемами в обороне: шесть голов в пяти последних матчах (в среднем 1,2 за игру) и 10 пропущенных (2,0). Команда сыграла вничью с Ираном (2:2) в стартовом туре, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: поражение от Англии (0:1), поражение от Гаити (0:4), победа над Чили (4:1) и поражение от Финляндии (0:2). Новозеландцы способны забивать, но их оборона регулярно допускает ошибки, что против организованного Египта может стать фатальным.

Египет подходит к игре с впечатляющей статистикой: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда сыграла вничью с Бельгией (1:1) на старте турнира, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: поражение от Бразилии (1:2), победа над Россией (1:0), ничья с Испанией (0:0) и разгром Саудовской Аравии (4:0). Оборона египтян действует надежно, а атака стабильно реализует моменты, что делает их фаворитами в этом матче. В очных встречах с Новой Зеландией Египет также имеет преимущество.

Итоговый вывод: Египет превосходит соперника в надежности обороны и стабильности результатов, тогда как Новая Зеландия пропускает в среднем два гола за игру. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа египтян выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Египта.

Форма и история личных встреч

Новая Зеландия пропускает в среднем два гола за последние пять матчей и нестабильна в обороне, тогда как Египет действует надежно и имеет преимущество в очных встречах. В единственной очной встрече победу одержал Египет, что дает ему психологическое преимущество. Учитывая разницу в классе и текущую форму, победа Египта выглядит закономерной.

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
1
0
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  1:0
Товарищеские матчи. Сборные,
Египет
1 : 0
22.03.2024
Новая Зеландия


Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Новая Зеландия
1
Макс Крокомб
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
0
Финн Серман
ЦЗ
0
Майкл Бокселл
ЦЗ
0
Тимоти Пэйн
ПЗ
20
Каллум Маккоуэтт
ЦП
0
Сарприт Сингх
ЦП
11
Элайджа Джаст
ЦП
0
Джон Белл
ЦП
8
Марко Стаменич
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Даррен Базили
Египет
0
Мустафа Шубейр
ВР
0
Ахмед Эль-Фоту
ЛЗ
0
Яссер Эль-Ханафи
ЦЗ
14
Хамди Фатхи
ЦЗ
3
Мохамед Хани
ПЗ
11
Мостафа Зико
ЦП
10
Мохамед Салах
ЦП
8
Эмам Ашур
ЦП
0
Марван Аттиа
ЦП
0
Моханад Абдельмонем
ЦП
22
Омар Мармуш
ЦФ
Главный тренер
Хоссам Хассан
4-5-1
1
Крокомб
13
Кэкачей
0
Серман
0
Бокселл
0
Пэйн
0
Сингх
11
Джаст
0
Белл
8
Стаменич
20
Маккоуэтт
9
Вуд
4-5-1
0
Шубейр
3
Хани
0
Эль-Ханафи
14
Фатхи
0
Эль-Фоту
11
Зико
8
Ашур
0
Аттиа
0
Абдельмонем
10
Салах
22
Мармуш
Остались в запасе
Новая Зеландия
Египет
Главный тренер
Даррен Базили
Главный тренер
Хоссам Хассан
Главный тренер
Даррен Базили
Главный тренер
Хоссам Хассан

Прогноз на победителя

Египет имеет надежную оборону (0,6 пропущенного в среднем) и стабильную атаку, тогда как Новая Зеландия пропускает в среднем два гола за игру и нестабильна в защите. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Египта с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Египта с коэффициентом 1,62. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Новой Зеландии и Египта состоится 22 июня 2026 года в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс» и начнется в 04:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».

Новая Зеландия – Египет: кто победит в матче 2 тура Чемпионата мира 2026

1.62
Победа Египта
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Чемпионат мира Египет Новая Зеландия
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