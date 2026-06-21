Матч второго тура группового этапа Чемпионата мира между сборными Новой Зеландии и Египта пройдет 22 июня 2026 года в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс». Новозеландцы стартовали на турнире с ничьей против Ирана (2:2), но их оборона вызывает серьезные опасения – 10 пропущенных в пяти последних матчах. Египет начал турнир с ничьей против Бельгии (1:1) и демонстрирует надежную игру в обороне, пропуская всего 0,6 гола в среднем за последние пять игр. Сможет ли африканская команда одержать первую победу на турнире, или Новая Зеландия преподнесет сюрприз и продолжит борьбу за выход из группы?

Кто победит в матче

Сборная Новой Зеландии подходит к игре с проблемами в обороне: шесть голов в пяти последних матчах (в среднем 1,2 за игру) и 10 пропущенных (2,0). Команда сыграла вничью с Ираном (2:2) в стартовом туре, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: поражение от Англии (0:1), поражение от Гаити (0:4), победа над Чили (4:1) и поражение от Финляндии (0:2). Новозеландцы способны забивать, но их оборона регулярно допускает ошибки, что против организованного Египта может стать фатальным.

Египет подходит к игре с впечатляющей статистикой: семь голов в пяти матчах (в среднем 1,4 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда сыграла вничью с Бельгией (1:1) на старте турнира, а также показала следующие результаты в товарищеских матчах: поражение от Бразилии (1:2), победа над Россией (1:0), ничья с Испанией (0:0) и разгром Саудовской Аравии (4:0). Оборона египтян действует надежно, а атака стабильно реализует моменты, что делает их фаворитами в этом матче. В очных встречах с Новой Зеландией Египет также имеет преимущество.

Итоговый вывод: Египет превосходит соперника в надежности обороны и стабильности результатов, тогда как Новая Зеландия пропускает в среднем два гола за игру. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа египтян выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Египта.

Форма и история личных встреч

Новая Зеландия пропускает в среднем два гола за последние пять матчей и нестабильна в обороне, тогда как Египет действует надежно и имеет преимущество в очных встречах. В единственной очной встрече победу одержал Египет, что дает ему психологическое преимущество. Учитывая разницу в классе и текущую форму, победа Египта выглядит закономерной.

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 1 0 В среднем за матч 1 Крупнейшая победа 1:0 Самый результативный матч: 1:0 Товарищеские матчи. Сборные, Египет 1 : 0 Новая Зеландия



Составы команд Стартовые составы Расстановка Предварительные составы по версии «Бомбардира» Новая Зеландия 1 Макс Крокомб ВР 13 Либерато Кэкачей ЛЗ 0 Финн Серман ЦЗ 0 Майкл Бокселл ЦЗ 0 Тимоти Пэйн ПЗ 20 Каллум Маккоуэтт ЦП 0 Сарприт Сингх ЦП 11 Элайджа Джаст ЦП 0 Джон Белл ЦП 8 Марко Стаменич ЦП 9 Крис Вуд ЦФ Главный тренер Даррен Базили Египет 0 Мустафа Шубейр ВР 0 Ахмед Эль-Фоту ЛЗ 0 Яссер Эль-Ханафи ЦЗ 14 Хамди Фатхи ЦЗ 3 Мохамед Хани ПЗ 11 Мостафа Зико ЦП 10 Мохамед Салах ЦП 8 Эмам Ашур ЦП 0 Марван Аттиа ЦП 0 Моханад Абдельмонем ЦП 22 Омар Мармуш ЦФ Главный тренер Хоссам Хассан 4-5-1 1 Крокомб 13 Кэкачей 0 Серман 0 Бокселл 0 Пэйн 0 Сингх 11 Джаст 0 Белл 8 Стаменич 20 Маккоуэтт 9 Вуд 4-5-1 0 Шубейр 3 Хани 0 Эль-Ханафи 14 Фатхи 0 Эль-Фоту 11 Зико 8 Ашур 0 Аттиа 0 Абдельмонем 10 Салах 22 Мармуш Остались в запасе Новая Зеландия Египет Главный тренер Даррен Базили Главный тренер Хоссам Хассан Главный тренер Даррен Базили Главный тренер Хоссам Хассан

Прогноз на победителя

Египет имеет надежную оборону (0,6 пропущенного в среднем) и стабильную атаку, тогда как Новая Зеландия пропускает в среднем два гола за игру и нестабильна в защите. Учитывая разницу в классе и текущие серии команд, победа Египта с разницей минимум в один мяч выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Египта с коэффициентом 1,62. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч второго тура группового этапа между сборными Новой Зеландии и Египта состоится 22 июня 2026 года в Ванкувере на стадионе «Би-Си Плэйс» и начнется в 04:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на каналах «Матч ТВ», «МАТЧ! Премьер» и «МАТЧ! Футбол 1».