Сборная Новой Зеландии по футболу

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- 10:18 Видео Футболистка из Новой Зеландии забила три гола в свои ворота за тайм. Левой ногой, правой и головой 15
- 17 марта 2019
- 12:19 Вратаря сборной Новой Зеландии по футзалу застрелили в мечети 1
- 23 февраля 2018
- 09:42 Технический директор сборной Малайзии возглавил команду Новой Зеландии 2
- 16 ноября 2017
- 20:40 Фарфан — о выходе сборной Перу на ЧМ: «Мечта сбылась!» 3
- 18:32 Реакцию болельщиков Перу на гол Фарфана спутали с землятресением 7
- 10:23 Фарфан посвятил гол в ворота Новой Зеландии дисквалифицированному Герреро
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- 09:03 Тренер Перу: «Было бы очень больно разочаровать наших фанатов» 2
- 08:03 Отбор на ЧМ-2018. Фарфан забил за Перу и помог сборной пробиться на ЧМ-2018 6
- 15 ноября 2017
- 14:01 Власти Перу объявят выходной день в стране, если сборная выйдет на ЧМ
- 11 ноября 2017
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- 7 ноября 2017
- 19:27 У Герреро в крови не обнаружено следов кокаина 1
- 16 октября 2017
- 06:41 Фарфан: «Выстояли против Аргентины за счет характера» 1
- 5 сентября 2017
- 08:15 Отбор на ЧМ-2018. Новая Зеландия сыграет в стыковых матчах за путевку в Россию
- 3 июля 2017
- 13:58 Мутко – о сборной России: «На Кубке конфедераций выглядели достойно среди великолепных команд» 34
- 29 июня 2017
- 07:39 Колосков: «Кубок конфедераций организован блестяще»
- 25 июня 2017
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- 00:37 Моутинью провел 100-й матч за сборную Португалии
- 24 июня 2017
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- 19:58 Кубок конфедераций. Португальцы разгромили сборную Новой Зеландии и вышли в полуфинал 2
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