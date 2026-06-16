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  • Тренер сборной Ирана заявил, что его команду притесняют на ЧМ

Тренер сборной Ирана заявил, что его команду притесняют на ЧМ

16 июня, 12:29
19

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои сказал, что команде велели покинуть США сразу после завершения матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Новой Зеландией (2:2).

Игра проходила в Лос-Анджелесе. Там же состоится и второй матч Ирана с Бельгией 21 июня.

«Нам даже не дали времени на восстановление. После игры нам сказали: «Вы должны немедленно уехать». Время на восстановление – это очень важно, но нам велели сесть в самолет и вернуться в Тихуану. Это нас очень беспокоит.

Честно говоря, мы не знаем, почему с нами так поступают. Мне это кажется странным. Решения принимаются не в ФИФА, а в каком-то другом месте. Мы должны были приехать за два дня до игры, остаться на ночь после нее, чтобы восстановиться, и вернуться на базу завтра к обеду.

Мы понятия не имеем, почему так происходит. Нашу команду на ЧМ притесняют сильнее всех», – сказал Галенои.

  • Ранее сообщалось, что на территории США команде разрешили находиться непосредственно в дни проведения игр. Тренировочная база расположена на территории Мексики – в Тихуане (225 километров от Лос-Анджелеса).
  • Напомним, что сборная Ирана сама перед ЧМ-2026 отказалась от базы в США в городе Тусон.

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Источник: CBC
Чемпионат мира Новая Зеландия Иран Галенои Амир
Комментарии (19)
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Давид59
1781603664
Отказались от базы в США, хотели базу в Мексике и теперь удивляются, что их на базу после игры отправляют. Называют это притеснением. Странные ребята.
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Император 1
1781604709
Понятно, что США гниды!
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MaxRnD
1781604958
Иран на поле боя макнул гегемона рыжей мордой в ночную вазу, поэтому теперь гегемон с горя будет мелко мстить на футбольных полях. Милота-то какая
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Цугундeр
1781605924
А чего приехали? Другого ожидали? Закройте ещё и Гудзонов пролив для верности.
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evgevg13
1781606745
Янки- общность бандитов и хапуг. Не удивлюсь, если вскоре безумный президент заявит, что в розыгрыше чемпионата остались второе, третье и почётное четвёртое места.
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...уефан
1781606776
...Их нюх топтать! Чего же боле? Что вам могу ещё сказать?... Теперь в футболе, в воле Штатов, В отместку вам, мозги йэбать.(с) /жесточайшая адаптация/...
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balam
1781612247
надо инфантину было в раздевалке захватить. Азмунка знает, что потом делать
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rash1959
1781613800
А не)(.. (не надо) ормуз пролив блокировать, и будет вам счастье.
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Бумбраш
1781615425
Сделайте оранжевому старому клоуну подарок 4 июля,закройте ормуз на неделю
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