Тренер сборной Ирана заявил, что его команду притесняют на ЧМ

Главный тренер сборной Ирана Амир Галенои сказал, что команде велели покинуть США сразу после завершения матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 с Новой Зеландией (2:2).

Игра проходила в Лос-Анджелесе. Там же состоится и второй матч Ирана с Бельгией 21 июня.

«Нам даже не дали времени на восстановление. После игры нам сказали: «Вы должны немедленно уехать». Время на восстановление – это очень важно, но нам велели сесть в самолет и вернуться в Тихуану. Это нас очень беспокоит.

Честно говоря, мы не знаем, почему с нами так поступают. Мне это кажется странным. Решения принимаются не в ФИФА, а в каком-то другом месте. Мы должны были приехать за два дня до игры, остаться на ночь после нее, чтобы восстановиться, и вернуться на базу завтра к обеду.

Мы понятия не имеем, почему так происходит. Нашу команду на ЧМ притесняют сильнее всех», – сказал Галенои.