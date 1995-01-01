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Отборочные матчи к ЧМ. Океания (2016/2017), ответный матч
Отборочные матчи к ЧМ. Океания (2016/2017), первый матч
Отборочные матчи к ЧМ. Океания (2016/2017), группа A
|Групповой турнир, Финал
ответный матч
|5 сентября, вторник
|06:00
|Соломоновы Острова
|2:2
|Новая Зеландия
|Групповой турнир, Финал
первый матч
|1 сентября, пятница
|10:35
|Новая Зеландия
|6:1
|Соломоновы Острова
|Групповой турнир, 4 тур
|28 марта, вторник
|09:35
|Новая Зеландия
|2:0
|Фиджи
|Групповой турнир, 3 тур
|25 марта, суббота
|04:00
|Фиджи
|0:2
|Новая Зеландия
|Групповой турнир, 2 тур
|15 ноября, вторник
|09:00
|Новая Каледония
|0:0
|Новая Зеландия
|Групповой турнир, 1 тур
|12 ноября, суббота
|05:00
|Новая Зеландия
|2:0
|Новая Каледония