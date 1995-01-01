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    Результаты сборной Новой Зеландии по футболу

    Сайт www.nzfootball.co.nz
    Тренер Данни Хэй
    Турниры:
    Отборочные матчи к ЧМ. Океания (2016/2017), ответный матч
    Групповой турнир, Финал
    ответный матч    		 5 сентября, вторник 06:00 Соломоновы Острова 2:2 Новая Зеландия
    Отборочные матчи к ЧМ. Океания (2016/2017), первый матч
    Групповой турнир, Финал
    первый матч    		 1 сентября, пятница 10:35 Новая Зеландия 6:1 Соломоновы Острова
    Отборочные матчи к ЧМ. Океания (2016/2017), группа A
    Групповой турнир, 4 тур
    		28 марта, вторник 09:35 Новая Зеландия 2:0 Фиджи
    Групповой турнир, 3 тур
    		25 марта, суббота 04:00 Фиджи 0:2 Новая Зеландия
    Групповой турнир, 2 тур
    		15 ноября, вторник 09:00 Новая Каледония 0:0 Новая Зеландия
    Групповой турнир, 1 тур
    		12 ноября, суббота 05:00 Новая Зеландия 2:0 Новая Каледония
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