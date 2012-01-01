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Новая Зеландия
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Результаты сборной Новой Зеландии по футболу
Товарищеские матчи. Сборные
Сайт:
http://www.nzfootball.co.nz
Тренер:
Даррен Базили
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Результаты
Расписание
Таблица
Чемпионат мира. 2026
Товарищеские матчи. Сборные. 2026
Товарищеские матчи. Сборные. 2025
Отборочные матчи к ЧМ. Океания. 2024/2025
Товарищеские матчи. Сборные. 2024
Кубок наций Океании. 2024
Товарищеские матчи. Сборные. 2023
Отборочные матчи к ЧМ. 2022
Товарищеские матчи. Сборные. 2022
Товарищеские матчи. Сборные. 2021
Отбор на ЧМ-2018. Плей-офф. 2017
Кубок конфедераций. 2017
Товарищеские матчи. Сборные. 2017
Отборочные матчи к ЧМ. Океания. Групповой турнир 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Океания. Второй этап 2015/2016
Товарищеские матчи. Сборные. 2015
Товарищеские матчи. Сборные. 2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Интерконтинентальный плей-офф. 2013
Товарищеские матчи. Сборные. 2013
Товарищеские матчи. Сборные. 2012
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Океания. 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные. 2011
Чемпионат мира. 2010
Товарищеские матчи. Сборные. 2010
Кубок Конфедераций. 2009
27.06 | 06:00
Новая Зеландия
1 : 5
Бельгия
22.06 | 04:00
Новая Зеландия
1 : 3
Египет
16.06 | 04:00
Иран
2 : 2
Новая Зеландия
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