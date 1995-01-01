Турниры:

Кубок конфедераций. 2017 Отборочные матчи к ЧМ. Океания. Групповой турнир 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Океания. Второй этап 2015/2016 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Океания. 2012/2013 Чемпионат мира. 2010 Кубок Конфедераций. 2009