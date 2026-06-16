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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Иран - Новая Зеландия
Иран - Новая Зеландия: обзор матча 16 июня 2026
Иран
16.06.2026, вторник, 04:00
Чемпионат мира, группа G, 1 тур
2 : 2
Завершен
Новая Зеландия
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Иран - Новая Зеландия
Завершен
90'
Замена
Джесси Рэндалл
️️️️➡️️
Сарпит Сингх
90'
Замена
Тайлер Биндон
️️️️➡️️
Марко Стаменич
90'
+5'
Желтая карточка
Эхсан Хаджусафи
(фол)
89'
Замена
Амирхоссейн Хоссейнзаде
️️️️➡️️
Мехди Тареми
80'
78'
Замена
Каллан Эллиот
️️️️➡️️
Тим Пэйн
68'
Замена
Райан Томас
️️️️➡️️
Каллум Маккоуэтт
68'
Замена
Бен Олд
️️️️➡️️
Либерато Кэкачей
Замена
Эхсан Хаджусафи
️️️️➡️️
Саман Годдос
65'
Замена
Али Алипур
️️️️➡️️
Шахрияр Моганлу
53'
Замена
Мехди Гайеди
️️️️➡️️
Ария Юсефи
46'
45'
+6'
Показать весь матч
Live: Иран - Новая Зеландия
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 2:2.
90+6'
2-й тайм окончен. Счет 2:2.
90+5'
Тайлер Биндон (New Zealand) заработал штрафной на своей половине поля.
90+5'
Али Алипур (IR Iran) заработал штрафной на своей половине поля.
90+2'
Крис Вуд (New Zealand) пробил головой по воротам. Сейв сделал Алиреза Бейранванд (IR Iran). Длинный пас делал Джесси Рэндалл .
90+2'
Замена у команды New Zealand. Марко Стаменич ушел, Тайлер Биндон вышел.
90+2'
Замена у команды New Zealand. Сарпит Сингх ушел, Джесси Рэндалл вышел.
90'
Сколько минут добавил судья? 5.
89'
Ehsan Hajisafi (IR Iran) получил желтую карточку за фол.
89'
Правила нарушил Ehsan Hajisafi (IR Iran).
89'
Правила нарушил Ehsan Hajisafi (IR Iran).
89'
Момент не реализован! Али Немати (IR Iran).
88'
Каллан Эллиот отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст IR Iran.
87'
Саид Эзатолахи (IR Iran) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Макс Крокомб (New Zealand). Пас отдал Амирхоссейн Хоссейнзаде.
86'
Ehsan Hajisafi (IR Iran) заработал штрафной на своей половине поля.
85'
Момент не реализован! Саид Эзатолахи (IR Iran).
85'
Удар заблокирован. Бил Али Алипур (IR Iran).
84'
Правила нарушил Райан Томас (New Zealand).
84'
Правила нарушил Райан Томас (New Zealand).
81'
Момент не реализован! Финн Сурман (New Zealand).
81'
Райан Томас (New Zealand) заработал штрафной в атаке.
80'
Замена у команды IR Iran. Мехди Тареми ушел, Амирхоссейн Хоссейнзаде вышел.
80'
Момент не реализован! Мехди Тареми (IR Iran). Длинный пас отдал Рамин Резаэян.
78'
Замена у команды New Zealand. Тим Пэйн ушел, Каллан Эллиот вышел.
76'
Тим Пэйн (New Zealand) заработал штрафной на своей половине поля.
76'
Правила нарушил Мехди Гайеди (IR Iran).
76'
Удар заблокирован. Бил Ehsan Hajisafi (IR Iran). Ассистент - Мехди Тареми.
73'
Правила нарушил Саид Эзатолахи (IR Iran).
73'
Элайджа Джаст (New Zealand) заработал штрафной на своей половине поля.
73'
Удар заблокирован. Бил Мохаммад Мохеби (IR Iran). Ассистент - Мехди Гайеди.
68'
Замена у команды New Zealand. Либерато Кэкачей ушел, Бен Олд вышел.
68'
Замена у команды New Zealand. Каллум Маккоуэтт ушел, Райан Томас вышел.
67'
Правила нарушил Али Немати (IR Iran).
67'
Макс Крокомб (New Zealand) заработал штрафной на своей половине поля.
67'
Майкл Боксолл отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст IR Iran.
65'
Замена у команды IR Iran. Саман Годдос ушел, Ehsan Hajisafi вышел.
64'
Гол! 2:2! Забил Мохаммад Мохеби (IR Iran). Ассистент - Рамин Резаэян (длинная передача).
61'
Сарпит Сингх (New Zealand) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Алиреза Бейранванд (IR Iran). Пас отдал Крис Вуд.
61'
Каллум Маккоуэтт (New Zealand) заработал штрафной в атаке.
59'
Правила нарушил Тим Пэйн (New Zealand).
59'
Мехди Гайеди (IR Iran) заработал штрафной на своей половине поля.
57'
Саман Годдос (IR Iran) в офсайде.
54'
Гол! 1:2! Забил Элайджа Джаст (New Zealand). Ассистент - Крис Вуд (быстрый проход).
54'
Финн Сурман (New Zealand) заработал штрафной на своей половине поля.
54'
Правила нарушил Али Алипур (IR Iran).
53'
Замена у команды IR Iran. Шахрияр Моганлу ушел, Али Алипур вышел.
51'
Момент не реализован! Шахрияр Моганлу (IR Iran). Пас отдал Рамин Резаэян.
49'
Удар заблокирован. Бил Мехди Гайеди (IR Iran). Ассистент - Али Немати.
48'
Тим Пэйн отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст IR Iran.
47'
Момент не реализован! Крис Вуд (New Zealand). Пас отдал Макс Крокомб.
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды IR Iran. Ария Юсефи ушел, Мехди Гайеди вышел.
45+7'
1-й тайм окончен. Счет 1:1.
45+5'
Али Немати (IR Iran) в офсайде.
45+4'
Правила нарушил Элайджа Джаст (New Zealand).
45+4'
Мехди Тареми (IR Iran) заработал штрафной в атаке.
45+3'
Момент не реализован! Шахрияр Моганлу (IR Iran). Пас отдал Ария Юсефи.
45+1'
Каллум Маккоуэтт (New Zealand) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Алиреза Бейранванд (IR Iran). Пас отдал Крис Вуд.
45'
Сколько минут добавил судья? 6.
44'
Крис Вуд (New Zealand) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Алиреза Бейранванд (IR Iran).
43'
Правила нарушил Шоджа Хализаде (IR Iran).
43'
Либерато Кэкачей (New Zealand) заработал штрафной в атаке.
39'
Пауза в матче. Травму получил Саид Эзатолахи (IR Iran).
37'
Правила нарушил Марко Стаменич (New Zealand).
37'
Шахрияр Моганлу (IR Iran) заработал штрафной на своей половине поля.
35'
Пауза в матче. Травму получил Марко Стаменич (New Zealand).
32'
Гол! 1:1! Забил Рамин Резаэян (IR Iran).
32'
Удар заблокирован. Бил Шахрияр Моганлу (IR Iran).
30'
Момент не реализован! Саман Годдос (IR Iran). Пас отдал Мохаммад Мохеби.
29'
Либерато Кэкачей (New Zealand) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Алиреза Бейранванд (IR Iran). Пас отдал Сарпит Сингх.
29'
Момент не реализован! Саман Годдос (IR Iran).
23'
Мехди Тареми (IR Iran) пробил (правой ногой) и попал в правую штангу! Пас сделал Али Немати.
20'
Рамин Резаэян (IR Iran) заработал штрафной на своей половине поля.
20'
Правила нарушил Сарпит Сингх (New Zealand).
19'
Сарпит Сингх (New Zealand) пробил левой ногой по воротам. Сейв сделал Алиреза Бейранванд (IR Iran). Пас отдал Финн Сурман.
18'
Пауза окончена. Матч продолжается.
17'
Пауза в матче. Травму получил Шахрияр Моганлу (IR Iran).
14'
Удар заблокирован. Бил Крис Вуд (New Zealand).
14'
Момент не реализован! Каллум Маккоуэтт (New Zealand).
14'
Ария Юсефи отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст New Zealand.
14'
Удар заблокирован. Бил Марко Стаменич (New Zealand).
12'
Момент не реализован! Сарпит Сингх (New Zealand). Пас отдал Элайджа Джаст.
11'
Правила нарушил Шахрияр Моганлу (IR Iran).
11'
Майкл Боксолл (New Zealand) заработал штрафной на своей половине поля.
7'
Гол! 0:1! Забил Элайджа Джаст (New Zealand). Ассистент - Крис Вуд.
6'
Ария Юсефи (IR Iran) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Макс Крокомб (New Zealand). Пас отдал Саман Годдос.
3'
Правила нарушил Джо Белл (New Zealand).
3'
Ария Юсефи (IR Iran) заработал штрафной на левом фланге.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
19
Али Немати
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
23
Рамин Резаэян
ПЗ
6
Саид Эзатолахи
ЦП
14
Саман Годдос
АП
17
Ария Юсефи
ПВ
8
Мохаммад Мохеби
ПВ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
9
Мехди Тареми
(К)
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Новая Зеландия
1
Макс Крокомб
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
16
Финн Сурман
ЦЗ
5
Майкл Боксолл
ЦЗ
2
Тим Пэйн
ПЗ
6
Джо Белл
ОП
8
Марко Стаменич
ЦП
10
Сарпит Сингх
ЦП
20
Каллум Маккоуэтт
ЛВ
11
Элайджа Джаст
ПВ
9
Крис Вуд
(К)
ЦФ
Главный тренер
Даррен Базили
Иран
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
25
Даниял Эйри
ЦЗ
2
Салех Ардани
ПЗ
21
Мохаммад Горбани
ОП
26
Амирмохаммад Раззагиния
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
10
Мехди Гайеди
ЛВ
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
24
Деннис Эккерт
ЦФ
11
Али Алипур
ЦФ
Новая Зеландия
12
Алекс Полсен
ВР
22
Майкл Вауд
ВР
4
Тайлер Биндон
ЦЗ
15
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
26
Томми Смит
ЦЗ
3
Фрэнсис де Врис
ЦЗ
24
Каллан Эллиот
ПЗ
14
Алекс Руфер
ОП
23
Райан Томас
ЦП
25
Лахлан Бейлис
АП
19
Бен Олд
ЛВ
21
Джесси Рэндалл
ЛФ
18
Бен Уэйн
ЦФ
17
Костас Барбарусес
ЦФ
4-1-3-2
1
Бейранванд
4
Хализаде
19
Немати
5
Мохаммади
23
Резаэян
6
Эзатолахи
17
Юсефи
14
Годдос
8
Мохеби
9
Тареми
20
Моганлу
4-1-2-2-1
1
Крокомб
2
Пэйн
16
Сурман
5
Боксолл
13
Кэкачей
6
Белл
8
Стаменич
10
Сингх
11
Джаст
20
Маккоуэтт
9
Вуд
14
Годдос
3
Хаджусафи
3
Хаджусафи
14
Годдос
9
Тареми
18
Хоссейнзаде
18
Хоссейнзаде
9
Тареми
17
Юсефи
10
Гайеди
10
Гайеди
17
Юсефи
20
Моганлу
11
Алипур
11
Алипур
20
Моганлу
8
Стаменич
4
Биндон
4
Биндон
8
Стаменич
2
Пэйн
24
Эллиот
24
Эллиот
2
Пэйн
20
Маккоуэтт
23
Томас
23
Томас
20
Маккоуэтт
13
Кэкачей
19
Олд
19
Олд
13
Кэкачей
10
Сингх
21
Рэндалл
21
Рэндалл
10
Сингх
Остались в запасе
Иран
Новая Зеландия
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
25
Даниял Эйри
ЦЗ
2
Салех Ардани
ПЗ
21
Мохаммад Горбани
ОП
26
Амирмохаммад Раззагиния
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
24
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
12
Алекс Полсен
ВР
22
Майкл Вауд
ВР
15
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
26
Томми Смит
ЦЗ
3
Фрэнсис де Врис
ЦЗ
14
Алекс Руфер
ОП
25
Лахлан Бейлис
АП
18
Бен Уэйн
ЦФ
17
Костас Барбарусес
ЦФ
Главный тренер
Даррен Базили
Остались в запасе
12
Паям Ниазманд
ВР
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
25
Даниял Эйри
ЦЗ
2
Салех Ардани
ПЗ
21
Мохаммад Горбани
ОП
26
Амирмохаммад Раззагиния
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
24
Деннис Эккерт
ЦФ
Остались в запасе
12
Алекс Полсен
ВР
22
Майкл Вауд
ВР
15
Нандо Пиджнакер
ЦЗ
26
Томми Смит
ЦЗ
3
Фрэнсис де Врис
ЦЗ
14
Алекс Руфер
ОП
25
Лахлан Бейлис
АП
18
Бен Уэйн
ЦФ
17
Костас Барбарусес
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Главный тренер
Даррен Базили
Статистика матча Иран - Новая Зеландия
1
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
4
8
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
4
1
Нарушения
10
8
Офсайды
2
0
Количество передач
409
446
Сейвы
6
2
Точность передач %
76
84
Удары мимо ворот
8
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.5
1.24
xGP (предотвращенные голы)
-0.28
-0.28
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Рамос Паласуэлос
Стадион:
СоФай Стэдиум
Посещаемость:
70108
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