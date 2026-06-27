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Чемпионат мира по футболу 2026
Египет - Иран
Египет - Иран: обзор матча 27 июня 2026
Египет
27.06.2026, суббота, 06:00
Чемпионат мира, группа G, 3 тур
1 : 1
Завершен
Иран
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Египет - Иран
Завершен
90'
+6
Гол отменен
Шоджа Хализаде
90'
+4
Желтая карточка
Шоджа Хализаде
Желтая карточка
Моханад Лашин
(фол)
90'
+2
90'
Замена
Алиреза Джаханбакш
️️️️➡️️
Мохаммад Мохеби
90'
+6'
79'
Желтая карточка
Саид Эзатолахи
(фол)
Замена
Хамза Абделькарим
️️️️➡️️
Мостафа Зико
76'
67'
Замена
Шахрияр Моганлу
️️️️➡️️
Саман Годдос
Замена
Зизо
️️️️➡️️
Мохамед Салах
57'
46'
Замена
Салех Ардани
️️️️➡️️
Оссейн Канаани
Замена
Марван Атея
️️️️➡️️
Махмуд Сабер
46'
Замена
Омар Мармуш
️️️️➡️️
Эмам Ашур
46'
45'
+5'
43'
Желтая карточка
Али Немати
(фол)
Желтая карточка
Яссер Ибрахим
(фол)
42'
Желтая карточка
Махмуд Сабер
(фол)
20'
19'
Желтая карточка
Оссейн Канаани
(фол)
Замена
Яссер Ибрахим
️️️️➡️️
Мохамед Абдельмонем
14'
Травма
Мохамед Абдельмонем
13'
Показать весь матч
Live: Египет - Иран
Поле
Текстовая версия
90'
Матч окончен! Счет 1:1.
90+9'
2-й тайм окончен. Счет 1:1.
90+7'
Саид Эзатолахи (IR Iran) пробил (головой) и попал в перекладину! Пас сделал Алиреза Джаханбакш.
90+7'
Яссер Ибрахим отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст IR Iran.
90+7'
Удар заблокирован. Бил Рамин Резаэян (IR Iran). Ассистент - Мехди Тареми.
90+7'
Удар заблокирован. Бил Мехди Тареми (IR Iran). Ассистент - Шахрияр Моганлу.
90+6'
Решение ВАР. Нет гола!
90+4'
Шоджа Хализаде (IR Iran) получил желтую карточку за чрезмерное празднование
90+4'
Шоджа Хализаде (IR Iran) в офсайде.
90+3'
Отмена гола после ВАР. Шоджа Хализаде (IR Iran)
90+3'
Удар заблокирован. Бил Мохаммад Горбани (IR Iran). Ассистент - Шахрияр Моганлу.
90+2'
Mohanad Lasheen (Egypt) получил желтую карточку за фол.
90+2'
Правила нарушил Mohanad Lasheen (Egypt).
90+2'
Мехди Тареми (IR Iran) заработал штрафной на левом фланге.
90+1'
Замена у команды IR Iran. Мохаммад Мохеби ушел, Алиреза Джаханбакш вышел.
90+1'
Marwan Attia (Egypt) заработал штрафной в атаке.
90+1'
Правила нарушил Мохаммад Мохеби (IR Iran).
90'
Сколько минут добавил судья? 6.
89'
Mostafa Shobeir (Egypt) заработал штрафной на своей половине поля.
88'
Зизо отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст IR Iran.
87'
Зизо (Egypt) сыграл рукой.
86'
Рамин Резаэян (IR Iran) в офсайде.
84'
Момент не реализован! Mohanad Lasheen (Egypt).
82'
Пауза в матче. Травму получил Ахмед Фатух (Egypt).
79'
Саид Эзатолахи (IR Iran) получил желтую карточку за фол.
79'
Омар Мармуш (Egypt) заработал штрафной в атаке.
76'
Замена у команды Egypt. Мостафа Зико ушел, Хамза Абделькарим вышел.
76'
Удар заблокирован. Бил Мохаммад Горбани (IR Iran). Ассистент - Милад Мохаммади.
73'
Милад Мохаммади (IR Iran) заработал штрафной на своей половине поля.
72'
Момент не реализован! Трезеге (Egypt). Навешивал Зизо с углового.
68'
Шоджа Хализаде отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Egypt.
68'
Удар заблокирован. Бил Омар Мармуш (Egypt).
67'
Замена у команды IR Iran. Саман Годдос ушел, Шахрияр Моганлу вышел.
65'
Мохамед Хани (Egypt) заработал штрафной на своей половине поля.
65'
Правила нарушил Мехди Тареми (IR Iran).
64'
Али Немати отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Egypt.
64'
Омар Мармуш (Egypt) заработал штрафной на левом фланге.
64'
Правила нарушил Шоджа Хализаде (IR Iran).
62'
Удар заблокирован. Бил Зизо (Egypt).
60'
Яссер Ибрахим (Egypt) заработал штрафной на своей половине поля.
57'
Замена у команды Egypt. Мохамед Салах ушел, Зизо вышел.
56'
Правила нарушил Омар Мармуш (Egypt).
55'
Пауза в матче. Травму получил Мостафа Зико (Egypt).
55'
Момент не реализован! Саман Годдос (IR Iran).
54'
Правила нарушил Трезеге (Egypt).
54'
Салех Ардани (IR Iran) заработал штрафной на своей половине поля.
52'
Момент не реализован! Mohanad Lasheen (Egypt). Навешивал Мохамед Салах с углового.
52'
Салех Ардани отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Egypt.
52'
Удар заблокирован. Бил Трезеге (Egypt). Ассистент - Мохамед Салах.
51'
Ахмед Фатух (Egypt) заработал штрафной на своей половине поля.
49'
Трезеге (Egypt) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Алиреза Бейранванд (IR Iran). Пас отдал Мохамед Салах.
46'
Момент не реализован! Саид Эзатолахи (IR Iran). Пас отдал Рамин Резаэян.
45'
Замена у команды Egypt. Эмам Ашур ушел, Омар Мармуш вышел.
45'
Замена у команды Egypt. Махмуд Сабер ушел, Marwan Attia вышел.
45'
2-й тайм стартовал.
45'
Замена у команды IR Iran. Оссейн Канаани ушел, Салех Ардани вышел.
45+6'
1-й тайм окончен. Счет 1:1.
45+4'
Момент не реализован! Махмуд Сабер (Egypt). Пас отдал Мохамед Хани.
45+1'
Момент не реализован! Шоджа Хализаде (IR Iran).
45+1'
Сколько минут добавил судья? 5.
43'
Али Немати (IR Iran) получил желтую карточку за фол.
43'
Мохамед Салах (Egypt) заработал штрафной на правом фланге.
42'
Милад Мохаммади (IR Iran) в офсайде.
42'
Яссер Ибрахим (Egypt) получил желтую карточку за фол.
41'
Правила нарушил Яссер Ибрахим (Egypt).
41'
Саид Эзатолахи (IR Iran) заработал штрафной в атаке.
41'
Удар заблокирован. Бил Трезеге (Egypt).
39'
Момент не реализован! Махмуд Сабер (Egypt).
39'
Рамин Резаэян отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Egypt.
38'
Правила нарушил Саман Годдос (IR Iran).
35'
Mohanad Lasheen (Egypt) заработал штрафной на своей половине поля.
35'
Правила нарушил Саид Эзатолахи (IR Iran).
34'
Момент не реализован! Рамин Резаэян (IR Iran).
35'
Правила нарушил Саид Эзатолахи (IR Iran).
33'
Мохаммад Горбани (IR Iran) заработал штрафной на своей половине поля.
31'
Трезеге (Egypt) заработал штрафной на своей половине поля.
31'
Правила нарушил Рамин Резаэян (IR Iran).
30'
Трезеге (Egypt) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Алиреза Бейранванд (IR Iran). Пас отдал Ахмед Фатух.
31'
Правила нарушил Рамин Резаэян (IR Iran).
23'
Милад Мохаммади (IR Iran) сыграл рукой.
23'
Правила нарушил Мостафа Зико (Egypt).
23'
Рамин Резаэян (IR Iran) заработал штрафной на своей половине поля.
21'
Саид Эзатолахи отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Egypt.
21'
Удар заблокирован. Бил Мохамед Хани (Egypt). Ассистент - Ахмед Фатух.
21'
Мохаммад Горбани отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Egypt.
20'
Махмуд Сабер (Egypt) получил желтую карточку за фол.
20'
Правила нарушил Махмуд Сабер (Egypt).
19'
Оссейн Канаани (IR Iran) получил желтую карточку за фол.
19'
Мостафа Зико (Egypt) заработал штрафной на левом фланге.
19'
Правила нарушил Оссейн Канаани (IR Iran).
18'
Махмуд Сабер (Egypt) заработал штрафной на своей половине поля.
18'
Правила нарушил Мохаммад Горбани (IR Iran).
17'
Момент не реализован! Мостафа Зико (Egypt). Навешивал Махмуд Сабер с углового.
16'
Мохаммад Мохеби отправил мяч за лицевую линию. Угловой подаст Egypt.
14'
Замена у команды Egypt. Mohamed Abdelmonem ушел, Яссер Ибрахим вышел.
14'
Гол! 1:1! Забил Рамин Резаэян (IR Iran).
14'
Милад Мохаммади (IR Iran) пробил правой ногой по воротам. Сейв сделал Mostafa Shobeir (Egypt). Пас отдал Мохаммад Мохеби.
13'
Пауза окончена. Матч продолжается.
11'
Пауза в матче. Травму получил Mohamed Abdelmonem (Egypt).
11'
Момент не реализован! Саман Годдос (IR Iran).
11'
Мехди Тареми (IR Iran) пробил, но Mostafa Shobeir (Egypt) спас команду.
9'
Mohamed Abdelmonem (Egypt) нарушил правила в своей штрафной. Пенальти!
9'
Мехди Тареми (IR Iran) заработал пенальти. Фол в штрафной площади.
8'
Мохамед Салах (Egypt) заработал штрафной на своей половине поля.
8'
Правила нарушил Али Немати (IR Iran).
5'
Гол! 1:0! Забил Махмуд Сабер (Egypt). Ассистент - Трезеге.
5'
Удар заблокирован. Бил Мохамед Салах (Egypt). Ассистент - Мостафа Зико.
1'
Правила нарушил Мохамед Салах (Egypt).
1'
Саид Эзатолахи (IR Iran) заработал штрафной на своей половине поля.
0'
Матч начался!
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Египет
23
Уфа Шобейр
ВР
13
Ахмед Фатух
ЛЗ
3
Мохамед Хани
ЦЗ
5
Рами Рабия
ЦЗ
6
Мохамед Абдельмонем
ЦЗ
17
Моханад Лашин
ЦП
8
Эмам Ашур
ЦП
21
Махмуд Сабер
АП
11
Мостафа Зико
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
10
Мохамед Салах
(К)
ПВ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Иран
1
Алиреза Бейранванд
ВР
13
Оссейн Канаани
ЦЗ
4
Шоджа Хализаде
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
19
Али Немати
ЦЗ
23
Рамин Резаэян
ПЗ
21
Мохаммад Горбани
ОП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
14
Саман Годдос
АП
8
Мохаммад Мохеби
ПВ
9
Мехди Тареми
(К)
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Египет
26
Мохамед Алаа
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
2
Яссер Ибрахим
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
18
Набиль Дунга
ОП
19
Марван Атея
ОП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
25
Зизо
ПВ
12
Хессем Хассан
ПВ
22
Омар Мармуш
ЦФ
9
Хамза Абделькарим
ЦФ
Иран
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
25
Даниял Эйри
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
2
Салех Ардани
ПЗ
26
Амирмохаммад Раззагиния
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
10
Мехди Гайеди
ЛВ
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
17
Ария Юсефи
ПВ
20
Шахрияр Моганлу
ЦФ
11
Али Алипур
ЦФ
24
Деннис Эккерт
ЦФ
4-2-3-1
23
Шобейр
13
Фатух
5
Рабия
6
Абдельмонем
3
Хани
17
Лашин
8
Ашур
7
Трезеге
21
Сабер
10
Салах
11
Зико
3-3-1-2-1
1
Бейранванд
4
Хализаде
5
Мохаммади
19
Немати
23
Резаэян
21
Горбани
13
Канаани
6
Эзатолахи
8
Мохеби
14
Годдос
9
Тареми
6
Абдельмонем
2
Ибрахим
2
Ибрахим
6
Абдельмонем
21
Сабер
19
Атея
19
Атея
21
Сабер
10
Салах
25
Зизо
25
Зизо
10
Салах
8
Ашур
22
Мармуш
22
Мармуш
8
Ашур
11
Зико
9
Абделькарим
9
Абделькарим
11
Зико
13
Канаани
2
Ардани
2
Ардани
13
Канаани
8
Мохеби
7
Джаханбакш
7
Джаханбакш
8
Мохеби
14
Годдос
20
Моганлу
20
Моганлу
14
Годдос
Остались в запасе
Египет
Иран
26
Мохамед Алаа
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
18
Набиль Дунга
ОП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
12
Хессем Хассан
ПВ
Главный тренер
Хоссам Хассан
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
25
Даниял Эйри
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
26
Амирмохаммад Раззагиния
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
10
Мехди Гайеди
ЛВ
17
Ария Юсефи
ПВ
11
Али Алипур
ЦФ
24
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Амир Галенои
Остались в запасе
26
Мохамед Алаа
ВР
16
Аль Махди Солиман
ВР
1
Мохамед Эль-Шенави
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
24
Тарек Алаа
ПЗ
18
Набиль Дунга
ОП
20
Ибрахим Адель
ЛВ
12
Хессем Хассан
ПВ
Остались в запасе
22
Хоссейн Хоссейни
ВР
12
Паям Ниазманд
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
25
Даниял Эйри
ЦЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
26
Амирмохаммад Раззагиния
ЦП
16
Мехди Тораби
ЦП
18
Амирхоссейн Хоссейнзаде
АП
10
Мехди Гайеди
ЛВ
17
Ария Юсефи
ПВ
11
Али Алипур
ЦФ
24
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Хоссам Хассан
Главный тренер
Амир Галенои
Статистика матча Египет - Иран
3
4
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
ВАР
0
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
11
16
Офсайды
0
3
Количество передач
589
367
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
76
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
8
10
Удары из-за пределов штрафной
7
3
xG (ожидаемые голы)
0.84
1.97
xGP (предотвращенные голы)
-0.53
-0.53
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Люмен Филд
Посещаемость:
66925
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Египет
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 2 тур
Бельгия
0 : 0
21.06.2026
Иран
Чемпионат мира, 1 тур
Иран
2 : 2
16.06.2026
Новая Зеландия
Товарищеские матчи. Сборные,
Иран
0 : 0
11.06.2026
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные,
Иран
2 : 0
04.06.2026
Мали
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