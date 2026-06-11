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Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026

11 июня, 15:01
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В ночь с 12 на 13 июня 23-й чемпионат мира по футболу продолжится двумя матчами.

Сначала в группе В сыграют хозяева Канада и Босния и Герцеговина. Встреча состоится в Торонто на стадионе, вмещающем 31 тысячу зрителей. Главным судьей будет аргентинец Факундо Тельо.

Согласно букмекерским котировкам, фавориты – канадцы. Команды сыграют друг против друга впервые в истории.

В другой встрече игрового дня в 4:00 по московскому времени хозяева из США сыграют с Парагваем. У гостей в заявке есть латераль московского «Динамо» Хуан Касерес. Матч состоится в Инглвуде. Главный судья – нидерландец Данни Маккели.

Последний раз команды встречались в официальном матче на Кубке Америки 2016 года. Со счетом 1:0 тогда победила сборная США.

Чемпионат мира, 1 тур
Катар - Швейцария
Начнется сегодня в 22:00 мск
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Бразилия - Марокко
Начнется 14 июня в 01:00 мск
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Гаити - Шотландия
Начнется 14 июня в 04:00 мск
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Австралия - Турция
Начнется 14 июня в 07:00 мск
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Германия - Кюрасао
Начнется 14 июня в 20:00 мск
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Нидерланды - Япония
Начнется 14 июня в 23:00 мск
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Кот-д'Ивуар - Эквадор
Начнется 15 июня в 02:00 мск
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Швеция - Тунис
Начнется 15 июня в 05:00 мск
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Испания - Кабо-Верде
Начнется 15 июня в 19:00 мск
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Бельгия - Египет
Начнется 15 июня в 22:00 мск
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Саудовская Аравия - Уругвай
Начнется 16 июня в 01:00 мск
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Иран - Новая Зеландия
Начнется 16 июня в 04:00 мск
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Франция - Сенегал
Начнется 16 июня в 22:00 мск
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Ирак - Норвегия
Начнется 17 июня в 01:00 мск
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Аргентина - Алжир
Начнется 17 июня в 04:00 мск
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Австрия - Иордания
Начнется 17 июня в 07:00 мск
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Португалия - ДР Конго
Начнется 17 июня в 20:00 мск
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Англия - Хорватия
Начнется 17 июня в 23:00 мск
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Гана - Панама
Начнется 18 июня в 02:00 мск
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Узбекистан - Колумбия
Начнется 18 июня в 05:00 мск
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Мексика - ЮАР - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Х. Киньонес, 9; 2:0 - Р. Хименес, 67.
Удаления: С. Монтес, 90+2 - Я. Ситхоле, 50; Т. Зване, 84.
Южная Корея - Чехия - 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 - Л. Крейчи, 59; 1:1 - Х. Ин Бом, 67; 2:1 - Х. О, 80.
Канада - Босния и Герцеговина - 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 - Й. Лукич, 21; 1:1 - К. Ларин, 78.
США - Парагвай - 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 - Д. Бобадилья, 7 (в свои ворота); 2:0 - Ф. Балогун, 31; 3:0 - Ф. Балогун, 45+5; 3:1 - Маурисио, 73; 4:1 - Д. Рейна, 90+8.

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Источник: «Бомбардир»
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Комментарии (9)
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Strige
1781199352
Лучше бы чемпионат России полностью показывали, чем это говночемпионат мира.. Бабло девать некуда?
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narvskiserzh
1781251145
Начался ЧМ по футболу! Кстати, напомню, что не нужно верить телеграм-каналам, группам и прочей ерунде по прогнозам на спорт - кидают на деньги! Нужен реальный сервис прогнозов? В яндексе набираем в поиске: «бронзовый прогноз сайт». Прогнозы имеют гарантию!
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NewLife
1781254216
О нынешнем ЧМ имени Инфантино можно сказать, что он не для любителей футбола, а для получения немеренного бабла фифой и рекламщиками. Никому не интересно смотреть третьесортные игры, кроме болельщиков играющих стран. Клубные игры в топ лигах намного качественнее. Скорее бы в Фифу пришли нормальные люди, а не прихвостни сильных мира сего, и переформатировали нынешнее недоразумение на радость любителям футбола.
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Mirak92
1781259775
Я так понял этот чм чисто для янки, судя по времени трансляции. Нормально так пиндосы подливой брызнут. Не думаю, что и европа довольна осталась -
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kraewjop
1781299941
Начался ЧМ по футболу! Пользуясь моментом, хочу напомнить. Кто на спорте, то в любом поиске наберите: «серебряный прогноз сайт». Выдаст отличный сервис прогнозов. Работают с 2013 года. Гарантии! Матч ТВ о них говорил.
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