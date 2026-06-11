Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026

В ночь с 12 на 13 июня 23-й чемпионат мира по футболу продолжится двумя матчами.

Сначала в группе В сыграют хозяева Канада и Босния и Герцеговина. Встреча состоится в Торонто на стадионе, вмещающем 31 тысячу зрителей. Главным судьей будет аргентинец Факундо Тельо.

Согласно букмекерским котировкам, фавориты – канадцы. Команды сыграют друг против друга впервые в истории.

В другой встрече игрового дня в 4:00 по московскому времени хозяева из США сыграют с Парагваем. У гостей в заявке есть латераль московского «Динамо» Хуан Касерес. Матч состоится в Инглвуде. Главный судья – нидерландец Данни Маккели.

Последний раз команды встречались в официальном матче на Кубке Америки 2016 года. Со счетом 1:0 тогда победила сборная США.