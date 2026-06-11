Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026

В ночь с 12 на 13 июня 23-й чемпионат мира по футболу продолжится двумя матчами.
Сначала в группе В сыграют хозяева Канада и Босния и Герцеговина. Встреча состоится в Торонто на стадионе, вмещающем 31 тысячу зрителей. Главным судьей будет аргентинец Факундо Тельо.
Согласно букмекерским котировкам, фавориты – канадцы. Команды сыграют друг против друга впервые в истории.
В другой встрече игрового дня в 4:00 по московскому времени хозяева из США сыграют с Парагваем. У гостей в заявке есть латераль московского «Динамо» Хуан Касерес. Матч состоится в Инглвуде. Главный судья – нидерландец Данни Маккели.
Последний раз команды встречались в официальном матче на Кубке Америки 2016 года. Со счетом 1:0 тогда победила сборная США.
Чемпионат мира, 1 тур
Катар - ШвейцарияСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется сегодня в 22:00 мск
Бразилия - МароккоСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 14 июня в 01:00 мск
Гаити - ШотландияСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 14 июня в 04:00 мск
Австралия - ТурцияСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 14 июня в 07:00 мск
Германия - КюрасаоСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 14 июня в 20:00 мск
Нидерланды - ЯпонияСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 14 июня в 23:00 мск
Кот-д'Ивуар - ЭквадорСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 15 июня в 02:00 мск
Швеция - ТунисСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 15 июня в 05:00 мск
Испания - Кабо-ВердеСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 15 июня в 19:00 мск
Бельгия - ЕгипетСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 15 июня в 22:00 мск
Саудовская Аравия - УругвайСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 16 июня в 01:00 мск
Иран - Новая ЗеландияСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 16 июня в 04:00 мск
Франция - СенегалСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 16 июня в 22:00 мск
Ирак - НорвегияСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 17 июня в 01:00 мск
Аргентина - АлжирСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 17 июня в 04:00 мск
Австрия - ИорданияСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 17 июня в 07:00 мск
Португалия - ДР КонгоСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 17 июня в 20:00 мск
Англия - ХорватияСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 17 июня в 23:00 мск
Гана - ПанамаСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 18 июня в 02:00 мск
Узбекистан - КолумбияСМОТРИ БЕСПЛАТНО В
Начнется 18 июня в 05:00 мск
Мексика - ЮАР - 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Х. Киньонес, 9; 2:0 - Р. Хименес, 67.
Удаления: С. Монтес, 90+2 - Я. Ситхоле, 50; Т. Зване, 84.
Южная Корея - Чехия - 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 - Л. Крейчи, 59; 1:1 - Х. Ин Бом, 67; 2:1 - Х. О, 80.
Канада - Босния и Герцеговина - 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 - Й. Лукич, 21; 1:1 - К. Ларин, 78.
США - Парагвай - 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 - Д. Бобадилья, 7 (в свои ворота); 2:0 - Ф. Балогун, 31; 3:0 - Ф. Балогун, 45+5; 3:1 - Маурисио, 73; 4:1 - Д. Рейна, 90+8.
Источник: «Бомбардир»