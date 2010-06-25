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Шотландия
Сборная Шотландии по футболу
Лига наций
Сайт:
http://www.scottishfa.co.uk/
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Лига наций. Англия разгромно выиграла, камбэк Испании, сенсационная победа Беларуси и другие результаты
6 октября
Шотландия – Словения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 октября 2026
6 октября
Шотландия – Словения: кто победит в матче 4 тура Лиги наций 2026/2027
5 октября
Матч Лиги наций прервали из-за пса
4 октября
1
Северная Македония – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Северная Македония – Шотландия: кто победит в матче 3 тура Лиги наций 2026/2027
2 октября
Шотландия – Швейцария: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2026
29 сентября
Шотландия – Швейцария: кто победит в матче 2 тура Лиги наций 2026/2027
28 сентября
Словения – Шотландия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 сентября 2026
26 сентября
Словения – Шотландия: кто победит в матче 1 тура Лиги наций 2026/2027
25 сентября
Трансляция финала ЧМ-2026
19 июля
94
Самый возрастной футболист ЧМ-2026 объявил о завершении карьеры
16 июля
Чемпионат мира 2026, 28 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Чемпионат мира 2026, 26-27 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
27 июня
Видео
Реакция Дугласа Сантоса на стремительный рост числа подписчиков в соцсетях
26 июня
Бразилия пожаловалась в ФИФА на отмену гола Винисиуса
26 июня
3
Мостовой восхитился игроком сборной Бразилии: «Разрывает европейский футбол»
25 июня
2
Неймар сделал заявление после дебюта на ЧМ-2026
25 июня
3
Чемпионат мира 2026, 25-26 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
25 июня
На игрока «Зенита» подписалось больше 1,5 миллиона подписчиков после матча ЧМ-2026
25 июня
5
Фото
Неймар заплакал после первого матча на ЧМ-2026
25 июня
2
Стало известно, что Винисиус сказал судье, который отменил его гол в матче с Шотландией
25 июня
4
Комментарий Винисиуса после дубля в ворота Шотландии
25 июня
2
Реакция Анчелотти на крупную победу Бразилии над Шотландией
25 июня
Видео
Обзор матча Шотландия – Бразилия голы и лучшие моменты (Видео)
25 июня
ЧМ-2026. Бразилия разгромила Шотландию (3:0), Марокко победило Гаити (4:2)
25 июня
10
Винисиус – 5-й игрок в истории сборной Бразилии, забивший в 3-х матчах группового этапа ЧМ
25 июня
1
Мостовой высказался о возможном дебюте Неймара на ЧМ-2026
25 июня
Трансляция
Шотландия – Бразилия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 июня 2026
24 июня
Чемпионат мира 2026, 24-25 июня: где и во сколько смотреть прямые трансляции матчей
24 июня
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2
3
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Главные новости
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