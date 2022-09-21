Сборная Шотландии по футболу

- 21 сентября 2022
- 23:41 Лига наций. Шотландия разгромила Украину
- 14 июня 2022
- 20:56 Лига наций. Армения с двумя удалениями разгромно проиграла Шотландии
- 12 июня 2022
- 01:18 Игроки сборной Ирландии повторили рекорд 25-летней давности 1
- 8 июня 2022
- 23:42 Лига наций. Украина победила в гостях Ирландию, Армения уступила Шотландии
- 08:58 Видео Сборная Армении поздравила Сперцяна с днем рождения песней и тортом 1
- 3 июня 2022
- 11:46 Уткин: «Если спорт вне политики, то почему в России не показали матч Шотландия – Украина?»
- 2 июня 2022
- 00:39 Зеленский – о победе сборной Украины: «Радость для всей страны»
- 00:35 Мостовой: «Шансы Украины на выход на ЧМ-2022 высоки»
- 1 июня 2022
- 23:40 Отбор ЧМ-2022. Украина победила Шотландию (3:1) и вышла в финал стыков
- 22:48 Сунесс: «Украина должна быть на ЧМ-2022, чтобы оставаться в центре внимания. Расширьте одну группу до 5 команд»
- 21:09 Зинченко, Малиновский, Ярмоленко – в основе Украины на игру с Шотландией; Робертсон, Мактоминей, Гилмор выйдут у шотландцев 9
- 31 мая 2022
- 14:31 Сунесс: «Я хочу, чтобы Украина не только вышла на ЧМ-2022, но и выиграла его»
- 25 марта 2022
- 00:56 Товарищеский матч. Шотландия упустила победу над Польшей 1
- 14 марта 2022
- 22:51 Сборные Польши и Шотландии проведут товарищеский матч 24 марта
- 8 марта 2022
- 22:24 Стыковой матч Шотландия – Украина перенесен на июнь
- 25 февраля 2022
- 09:26 Шотландия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА 5
- 18 февраля 2022
- 08:24 Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА 17
- 17 ноября 2021
- 00:42 Стали известны все участники стыковых матчей отбора ЧМ-2022 7
- 16 ноября 2021
- 07:34 Стали известны 10 из 12 участников стыковых матчей отбора ЧМ-2022 29
- 01:01 Отбор ЧМ-2022. Дания проиграла Шотландии, Австрия и Израиль добыли домашние победы 1
- 15 ноября 2021
- 00:58 Определились 8 из 11 возможных соперников сборной России в стыках ЧМ-2022 37
- 12 ноября 2021
- 22:09 Отбор ЧМ-2022. Шотландия обыграла в гостях Молдавию и впервые с ЧМ-1998 вышла в стыковые матчи