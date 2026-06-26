Бразилия пожаловалась в ФИФА на отмену гола Винисиуса

Конфедерация бразильского футбола (CBF) подала жалобу в ФИФА из-за судейства одного из матчей ЧМ-2026

В матче 3-го тура группы С Шотландия – Бразилия (0:3) в частности не был засчитан гол вингера южноамериканской сборной Винисиуса, забитый на 22-й минуте.

Официальный документ подписан президентом бразильской конфедерации Самиром Хаудом и направлен на имя главы ФИФА Джанни Инфантино.

Хауд указал на то, что система ВАР должна использоваться только в случае с явными ошибками судьи в поле, а также потребовал больше не назначать судью Сесара Артура Рамоса на игры сборной Бразилии.

На 22-й минуте этого матча Винисиус отобрал мяч у защитника соперника Джека Хендри недалеко от штрафной площади, вышел один на один с вратарем и забил. Однако Рамос ознакомился с повтором эпизода по совету видеоассистентов и отменил гол, посчитав, что бразильский вингер нарушал правила на сопернике при отборе.