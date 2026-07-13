Аргентина сыграет с Англией на ЧМ-2026 в необычной форме

Сборная Аргентины получила от ФИФА разрешение сыграть в полуфинале чемпионата мира-2026 против Англии в запасной синей форме, сообщает аргентинский журналист Гастон Эдуль в соцсети X.

Матч пройдет 15 июля в Атланте и начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее аргентинские СМИ сообщали, что Ассоциация футбола Аргентины (AFA) обратилась в ФИФА с просьбой разрешить команде выйти на поле в синей форме, чтобы отдать дань уважения одному из самых памятных матчей в истории ЧМ.

Именно в синей форме аргентинцы обыграли Англию (2:1) в 1/4 финала чемпионата мира 1986 года. В той встрече Диего Марадона забил гол «рукой Бога». Также в синем комплекте сборная Аргентины победила англичан в 1/8 финала чемпионата мира 1998 года, выиграв серию пенальти.

На чемпионате мира 1986 года аргентинцы стали победителями, а в 1998 году дошли до четвертьфинала.

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