Генич выиграл деньги на матчах ЧМ-2026

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич похвастался выигрышным экспрессом на четвертьфиналы чемпионата мира-2026.

Генич поставил на ничью в матчах Норвегия – Англия и Аргентина – Швейцария.

Коэффициент экспресса составил 13,68. Журналист поставил 1600 рублей и выиграл более 21 тысячи.

На ЧМ-2026 впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.

Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».

Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

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