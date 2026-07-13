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ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
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Генич выиграл деньги на матчах ЧМ-2026

13 июля, 15:06
6

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич похвастался выигрышным экспрессом на четвертьфиналы чемпионата мира-2026.

Генич поставил на ничью в матчах Норвегия – Англия и Аргентина – Швейцария.

Коэффициент экспресса составил 13,68. Журналист поставил 1600 рублей и выиграл более 21 тысячи.

  • На ЧМ-2026 впервые в истории на ЧМ играют 48 сборных. Ранее в финальной стадии чемпионата мира было 32 команды.
  • Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля. Финал состоится в Нью-Джерси на «Метлайф».
  • Всего будет сыграно 104 матча. Это рекорд.

Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе

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Источник: телеграм-канал Константина Генича
Чемпионат мира Генич Константин
Комментарии (6)
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Чилим.
1783945117
Ну всё- страна неделю спать не будет от радости за Костика...
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рылы
1783946254
у меня однажды зашёл экспресс с кэфом 70. но я поставил всего 100 рублей) просто накидал 20 проходных, на мой взгляд, матчей, с низким коэффициентом - и всё внезапно зашло. обычно не более 15 заходит, никогда не знаешь, где поджидает облом.
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Красногорск_Фан
1783946734
А где гарантия что он не шпилит и на матчах которые комментирует? Как то нечистоплотно. Особенно с его привычкой открыто топить за один из двух клубов во время трансляции. Стыд и позор
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pendulum
1783960739
Лудоман долбанный,скоро жизнь свою проигарет,да и хрен с ним,к микрофону только не подпускайте
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Willow
1783962073
Скажите лучше сколько проиграл этот потомок предсказателя Черда(к)нцева
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СПОРТ 21 века
1784025347
Вообще это неправильно, когда ты являешься официальным представителем спортивного телеканала, резидентом современного комментаторского цеха системы "Матч" ставить деньги. Это всё равно что ты устраиваешься работать в букмекерскую организацию условным оператором, и тебя предупреждают, что личных счетов быть не должно. Любая попытка переступить эту границу будет караться увольнением на пожизненной основе. То есть, если ты нарушаешь эти условия бизнеса, в игровую и азартную нишу тебя уже никогда и нигде не возьмут. Поэтому непонятно, почему Константин, работая на федеральном спортивном телеканале, является прямым участником игровой системы. Более того, ещё и выкладывает всё это в сеть. А что, если этот человек, работая среди спортивного сообщества, путём своих знакомых добывает какую-то инсайдерскую информацию и применяет её потом в своих заработках. По-хорошему так быть не должно. Это нарушение профессиональной спортивной этики, это как минимум...
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