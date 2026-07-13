Неожиданный прогноз Нигматуллина на полуфинал ЧМ-2026 Англия – Аргентина

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира-2026 Англия – Аргентина.
«Англия – Аргентина. 1:1 и победа британцев по пенальти. В плей-офф Аргентина с превеликим трудом одолела Кабо-Верде, Египет и Швейцарию. Однако настоящей проверкой на прочность станет матч с Англией. Это соперник уже совсем другого уровня. В блестящей форме не только Кейн, но и Беллингем, у которого теперь тоже шесть забитых мячей.
Матч наверняка растянется на 120 минут, аргентинцы это любят. А в серии 11-метровых, как мне кажется, точнее будут англичане. Да и Пикфорд способен на чудо», – написал Нигматуллин.
- Матч Англия – Аргентина начнется в 22:00 мск 15 июля.
- В полуфиналы ЧМ-2026 вышли первые четыре сборные рейтинга ФИФА.
- Финал состоится 19 июля в Нью-Джерси на стадионе «Метлайф».
Игры чемпионата мира-2026 – в прямом эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе
Источник: «Спорт-Экспресс»