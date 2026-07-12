Семин поддержал расширение ЧМ до 64 команд

Бывший главный тренер сборной России Юрий Сeмин считает, что расширение числа участников чемпионата мира до 48 оказалось удачным решением.

«До чемпионата мира было много мнений, что турнир обесценится из-за увеличения количества участников. Говорили, что не будет высококлассных команд и футболистов. Но оказалось всe наоборот.

Увеличилось количество матчей, но и замен во время игр уже стало больше. Количество не повлияло на качество. В полуфиналах находятся все лидеры. На групповом этапе играли Кабо-Верде, Кюрасао, а мы смогли познакомиться с этими странами, командами, болельщиками. Мы узнали, что там есть футбол хорошего уровня. Изначально решения ФИФА были под сомнением, но сомнения испарились.

За чемпионатом следит весь мир. Все команды выглядели очень подготовленными. Также мы видим заполняемость стадионов. Такой посещаемости никогда не было. Громадные стадионы в США собирают в среднем по 60 тысяч. Количество просмотров вообще зашкаливает все нормальные и ненормальные цифры. Это ещe сильнее укрепляет значимость футбола на всей планете.

Думаю, почему бы не сделать увеличение до 64 команд. Вполне возможно, что это будет положительный опыт. Но надо учитывать, что силы футболистов не безграничны. Наверное, ещe увеличится количество замен и игроков в заявке.

Нужно учитывать и финансы. Ни один чемпионат мира не принeс столько прибыли, как это произошло сейчас. А деньги ФИФА – это деньги для футбола во всeм мире, их выделяют на развитие в разных странах. Ситуация одновременно сложная, но очень простая. Зачем говорить голословно, что будет плохо, если увеличить число участников?» – сказал Семин.

На ЧМ-2026 впервые выступили 48 сборных. С 1998 по 2022 годы на ЧМ играло по 32 команды.

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что организация рассмотрит возможное увеличение количества участников следующих чемпионатов мира.

ЧМ-2030 пройдет в Испании, Португалии, Марокко, Аргентине, Уругвае и Парагвае. При этом в странах Южной Америки пока запланировано только по 1 игре турнира.

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