Гурцкая рассказал о ситуации с продажей Тюкавина в «Зенит»

Агент Тимур Гурцкая высказался о возможном переходе нападающего Константина Тюкавина из «Динамо» в «Зенит».

«Думаю, «Динамо» надо заплатить 30 миллионов евро, чтобы оно отпустило Тюкавина. Надо просто договориться, чтобы все стороны сказали, что хотят эту сделку. Но сейчас «Динамо» не хочет его продавать, и вопрос не в сумме. Просто клуб почему-то поменял свое решение его продавать. Но думаю, раз цена повышалась с 20 до 30 миллионов, бело-голубые изначально были готовы», – сказал Гурцкая.