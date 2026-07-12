Гурцкая рассказал о ситуации с продажей Тюкавина в «Зенит»

Агент Тимур Гурцкая высказался о возможном переходе нападающего Константина Тюкавина из «Динамо» в «Зенит».
«Думаю, «Динамо» надо заплатить 30 миллионов евро, чтобы оно отпустило Тюкавина. Надо просто договориться, чтобы все стороны сказали, что хотят эту сделку. Но сейчас «Динамо» не хочет его продавать, и вопрос не в сумме. Просто клуб почему-то поменял свое решение его продавать. Но думаю, раз цена повышалась с 20 до 30 миллионов, бело-голубые изначально были готовы», – сказал Гурцкая.
- Сообщалось, что «Динамо» не согласится на трансфер Тюкавина в «Зенит» даже в случае, если получит предложение в размере 30 миллионов евро.
- 24-летний форвард в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- Срок контракта нападающего с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»