«Текстильщик» назначил тренера с опытом РПЛ

Ивановский «Текстильщик» усилил тренерский штаб Сергеем Первушиным. Он стал помощником Дмитрия Пятибратова.
«Сергей Первушин – опытнейший специалист с многолетним стажем и солидным послужным списком. Его тренерский путь начался в 2008 году, и с тех пор он прошeл через множество клубов на самых разных уровнях.
Вместе с Дмитрием Пятибратовым они уже успели поработать в «Чайке» и «Факеле» – и теперь продолжат этот тандем в «Текстильщике». Уверены, что их совместный опыт и взаимопонимание помогут команде решать самые амбициозные задачи в новом сезоне.
Добро пожаловать в «Текстильщик», Сергей Александрович!» – написали ивановцы.
- Первушин тренировал в РПЛ «Тамбов».
- «Текстильщик» летом уволил с поста главного тренера Дмитрия Кириченко, несмотря на возвращение в Первую лигу.
- Теперь команда находится под контролем агента Павла Андреева.
Источник: телеграм-канал «Текстильщика»