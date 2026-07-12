«Текстильщик» назначил тренера с опытом РПЛ

Ивановский «Текстильщик» усилил тренерский штаб Сергеем Первушиным. Он стал помощником Дмитрия Пятибратова.

«Сергей Первушин – опытнейший специалист с многолетним стажем и солидным послужным списком. Его тренерский путь начался в 2008 году, и с тех пор он прошeл через множество клубов на самых разных уровнях.

Вместе с Дмитрием Пятибратовым они уже успели поработать в «Чайке» и «Факеле» – и теперь продолжат этот тандем в «Текстильщике». Уверены, что их совместный опыт и взаимопонимание помогут команде решать самые амбициозные задачи в новом сезоне.

Добро пожаловать в «Текстильщик», Сергей Александрович!» – написали ивановцы.