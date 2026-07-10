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«Спартак» К подписал экс-игрока ЦСКА, сидевшего в СИЗО

10 июля, 14:25
2

Костромской «Спартак» подписал контракт с полузащитником Дмитрием Каптиловичем.

Для 23-летнего хавбека это возвращение в команду – ранее он уже выступал за костромской клуб и провел в его составе 26 матчей (сезон-2024/25). Прошлый сезон футболист отыграл в «Чайке» из Песчанокопского.

Каптилович будет играть под 17-м номером. Рост полузащитника – 186 сантиметров, ударная нога – правая.

  • В активе Каптиловича два матча за ЦСКА.
  • Дмитрий сидел в СИЗО.
  • Сезон Первой лиги стартует завтра, 11 июля.

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Источник: телеграм-канал «Спартака» К
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Трансферы Чайка Спартак К ЦСКА Каптилович Дмитрий
Комментарии (2)
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рылы
1783683990
стыдно за спартаг К!
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Император Бомжей
1783685857
Не, беру слова свои назад.. Он мразота еще та! речь идет об афере, связанной с инвестициями. Несколько жуликов под предлогом выгодных вложений похитили у двоих мужчин крупные суммы – более 1 млн рублей. Гражданам обещали получить прибыль с процентами, однако своих обещаний махинаторы не сдержали. Потерпевшие обратились в полицию. В ходе расследования выяснилось, что к псевдоинвесторам имеет прямое отношение футболист Дмитрий Каптилович. 20-летний воспитанник ЦСКА успел поиграть в основном составе команды в амплуа центрального защитника, провел два матча на кубок России, а в начале этого года перешел в санкт-петербургский клуб второй лиги «Звезда». По версии следствия, через него осуществлялся перевод денежных средств. Следствие обратилось в Головинский суд Москвы с ходатайством о заключении Каптиловича под стражу.
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