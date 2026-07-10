«Спартак» К подписал экс-игрока ЦСКА, сидевшего в СИЗО

Костромской «Спартак» подписал контракт с полузащитником Дмитрием Каптиловичем.
Для 23-летнего хавбека это возвращение в команду – ранее он уже выступал за костромской клуб и провел в его составе 26 матчей (сезон-2024/25). Прошлый сезон футболист отыграл в «Чайке» из Песчанокопского.
Каптилович будет играть под 17-м номером. Рост полузащитника – 186 сантиметров, ударная нога – правая.
- В активе Каптиловича два матча за ЦСКА.
- Дмитрий сидел в СИЗО.
- Сезон Первой лиги стартует завтра, 11 июля.
Источник: телеграм-канал «Спартака» К