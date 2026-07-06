Ташуев сравнил Роналду и Месси

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев поставил Лионеля Месси выше, чем Криштиану Роналду.

«Они разные абсолютно. Роналду – типичный нападающий, который завершает. Месси – это микс хавбека с нападающим. Уникальный футболист, эпохальный.

В послевоенном футболе было три эпохи: эпоха Пеле, верхушкой айсберга которой стал чемпионат мира-1970 в Мексике; 1986 – эпоха Марадоны, и тоже, кстати, в Мексике; сейчас эпоха Месси. Это великие футболисты.

И поражает, что Лионель хорошо двигается, он не просел, продолжает быть очень активным. Важно и то, как он себя ведет – очень аскетичен, детей воспитывает аскетично, педант, у него все должно быть четко, правильное питание.

Мало того, что уникальный игрок, но еще и профессионал высшего уровня», – сказал Ташуев.

41-летний Роналду забил 3 мяча в 4 играх ЧМ-2026.

39-летний Месси отличился 7 голами в 4 матчах турнира.

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