Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аршавин назвал своего лучшего игрока ЧМ-2026 – это не Родри

Сегодня, 14:21

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин не согласен с решением ФИФА признать Родри лучшим игроком чемпионата мира-2026.

– Согласны с тем, что Родри признали лучшим игроком турнира?

– Для меня Месси должен был стать лучшим игроком. Родри действовал классно и многое значил для Испании. Но то, как Месси провел турнир... Конечно, он для меня лучший.

  • Испания обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026 со счетом 1:0. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
  • Месси сделал 12 результативных действий на турнире: 8 голов + 4 ассиста.
  • У Родри ни одного результативного действия за весь чемпионат.

Еще по теме:
Аршавин оценил выступление сборной Аргентины на ЧМ-2026
Аршавин поставил оценку ЧМ-2026
Аршавин объяснил, почему Ямаль никогда не будет как Месси 5
Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Интер Майами Манчестер Сити Аршавин Андрей Месси Лионель Родри
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Ловчев спрогнозировал тройку призеров по итогам сезона РПЛ
16:22
Агбонлахор – о Хвиче: «Вручил бы ему «Золотой мяч», он лучше Ямаля и Кейна»
16:05
Сборная Бельгии объявила имя нового главного тренера
15:49
1
Луису Энрике из «Зенита» грозит 15 суток ареста
15:34
22
Клопп сказал, в каком случае уйдет из сборной Германии
15:26
Фото«Оренбург» подписал первого француза в истории клуба
15:21
3
Определен футболист, которым «восхищаются абсолютно все»
14:51
1
Радимов назвал клуб с минимальными шансами удержаться в РПЛ
14:40
6
Шварц оценил вероятность трансфера Тюкавина в «Зенит»
13:53
1
Паредес ответил на вопрос о теориях заговора в пользу Аргентины на ЧМ-2026
13:41
1
Все новости
Все новости
Аршавин определил сильнейшую команду ЧМ-2026
15:05
Аршавин назвал своего лучшего игрока ЧМ-2026 – это не Родри
14:21
Паредес ответил на вопрос о теориях заговора в пользу Аргентины на ЧМ-2026
13:41
1
Аршавин оценил выступление сборной Аргентины на ЧМ-2026
12:56
Ловчев – об Инфантино: «Опозорил весь футбол, козел»
09:12
23
Отаменди завершил карьеру в сборной Аргентины
06:46
Тюкавин описал финал ЧМ-2026 одним прилагательным
Вчера, 22:55
1
Рейтинг лучших ЧМ в истории
Вчера, 22:53
12
Аршавин поставил оценку ЧМ-2026
Вчера, 21:53
На ЧМ-2026 выявили семь событий, которые могут носить договорной характер
Вчера, 20:20
1
Символическая сборная разочарований ЧМ-2026
Вчера, 20:01
11
Подсчитана сумма ставок на ЧМ-2026 по всему миру
Вчера, 17:19
1
ФотоОфициальная символическая сборная ЧМ-2026
Вчера, 16:51
8
Мостовой назвал трех любимых игроков «Спартака»
Вчера, 10:48
4
Ямаль и Холанд установили абсолютный рекорд стоимости после ЧМ-2026
22 июля
6
Сборная ЧМ-2026 по версии болельщиков
22 июля
2
Канчельскис жестко прошелся по Инфантино: «Где взяли этого фантомаса?»
22 июля
5
В Аргентине требуют переиграть финал ЧМ-2026
22 июля
7
Фанаты заподозрили «договорняк» в финале ЧМ-2026
22 июля
20
Гном Гномыч наложил вето на расширение ЧМ до 64 команд: «Полный трындец»
22 июля
1
Нигматуллин не согласен с решением ФИФА по лучшему игроку ЧМ-2026
22 июля
3
Впечатления Познера от финала ЧМ-2026
22 июля
1
ВидеоТолько 1 игрок сборной Аргентины не отвернулся от награждения Испании на ЧМ-2026
22 июля
3
ФотоДвукратный победитель Лиги чемпионов расторг контракт с клубом МЛС
22 июля
Стало известно, кто возглавит сборную Бельгии
22 июля
1
Реакция Черчесова на выбор ФИФА лучшего вратаря и игрока ЧМ-2026
22 июля
7
ФотоIFFHS определила лучшего игрока ЧМ-2026
22 июля
3
В Испании хотят продлить контракт с де ла Фуэнте
22 июля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+