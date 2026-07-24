Аршавин назвал своего лучшего игрока ЧМ-2026 – это не Родри

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин не согласен с решением ФИФА признать Родри лучшим игроком чемпионата мира-2026.
– Согласны с тем, что Родри признали лучшим игроком турнира?
– Для меня Месси должен был стать лучшим игроком. Родри действовал классно и многое значил для Испании. Но то, как Месси провел турнир... Конечно, он для меня лучший.
- Испания обыграла Аргентину в финале ЧМ-2026 со счетом 1:0. Единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.
- Месси сделал 12 результативных действий на турнире: 8 голов + 4 ассиста.
- У Родри ни одного результативного действия за весь чемпионат.
Источник: «Спорт-Экспресс»