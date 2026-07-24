Клопп прокомментировал назначение главным тренером сборной Германии

Юрген Клопп дал комментарий после назначения на пост главного тренера сборной Германии. 59-летний специалист подписал контракт до 2030 года.
«Я в восторге. Для меня большая честь сидеть здесь. В голове крутится множество мыслей. Я представлял, насколько ответственная работа у главного тренера национальной команды, но мне и в голову не приходило, что всe дойдeт до этого.
Подписание контракта делает сегодняшний день для меня особенным. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие, и рад, что всe так закончилось», – сказал Клопп.
- С 2025 года Клопп занимал пост директора по международным связям Red Bull.
- До этого он возглавлял «Ливерпуль» на протяжении девяти лет – с 2015 по 2024 год.
- 3 июля Немецкий футбольный союз объявил о досрочном расторжении контракта с Юлианом Нагельсманом.
Источник: Bayern & Germany