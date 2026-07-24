Клопп прокомментировал назначение главным тренером сборной Германии

Юрген Клопп дал комментарий после назначения на пост главного тренера сборной Германии. 59-летний специалист подписал контракт до 2030 года.

«Я в восторге. Для меня большая честь сидеть здесь. В голове крутится множество мыслей. Я представлял, насколько ответственная работа у главного тренера национальной команды, но мне и в голову не приходило, что всe дойдeт до этого.

Подписание контракта делает сегодняшний день для меня особенным. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие, и рад, что всe так закончилось», – сказал Клопп.