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Клопп прокомментировал назначение главным тренером сборной Германии

Сегодня, 12:40
3

Юрген Клопп дал комментарий после назначения на пост главного тренера сборной Германии. 59-летний специалист подписал контракт до 2030 года.

«Я в восторге. Для меня большая честь сидеть здесь. В голове крутится множество мыслей. Я представлял, насколько ответственная работа у главного тренера национальной команды, но мне и в голову не приходило, что всe дойдeт до этого.

Подписание контракта делает сегодняшний день для меня особенным. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие, и рад, что всe так закончилось», – сказал Клопп.

  • С 2025 года Клопп занимал пост директора по международным связям Red Bull.
  • До этого он возглавлял «Ливерпуль» на протяжении девяти лет – с 2015 по 2024 год.
  • 3 июля Немецкий футбольный союз объявил о досрочном расторжении контракта с Юлианом Нагельсманом.

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Источник: Bayern & Germany
Германия Клопп Юрген
Комментарии (3)
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Красногорск_Фан
1784889029
Так что же, сборная Германии теперь официально Клопповник?
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DmitryViktorovich
1784889734
Нуууу очень часто командные тренеры усираются на уровне сборных, посмотрим,что из этого выйдет
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