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В Испании сообщили, когда Россию вернут в мировой футбол

Сегодня, 10:18
3

Испанский спортивный журналист Хосе Игнасио Ортега высказался о возможном возвращении России на международную арену.

  • Международный бан России длится 2 года.
  • Сборная России проводит только товарищеские матчи.

– Пошло движение по возвращению российского спорта на международную арену. Вы верите, что скоро допустят и футболистов?

– Чисто интуитивно могу сказать, что еще рано. Потому что футбол – это, наверное, самый политизированный вид спорта. Поэтому я пока этого не вижу. Сложно представить, что скоро вернут. Думаю, следующий турнир, на котором сыграет Россия, – это чемпионат мира 2030 года. Раньше – очень сомневаюсь. Но это мое личное мнение. Все ждут, когда закончатся боевые действия, и только после этого начнется движение. И легче будет допустить сначала клубы, чем сборную.

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Источник: Odds.ru
Товарищеские матчи. Сборные Россия
Комментарии (3)
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Айболид
1784878803
Хосе Игнатич - хорошо! Ортега - вообще замечательно!
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Интерес
1784879046
Не сыграет в 2030 году.Даже имея ввиду начало-отбор.
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Юбиляр
1784884472
Не "в Испании сообщили", а испанский журналист высказал мнение!!!...
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