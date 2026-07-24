В Испании сообщили, когда Россию вернут в мировой футбол

Испанский спортивный журналист Хосе Игнасио Ортега высказался о возможном возвращении России на международную арену.

Международный бан России длится 2 года.

Сборная России проводит только товарищеские матчи.

– Пошло движение по возвращению российского спорта на международную арену. Вы верите, что скоро допустят и футболистов?

– Чисто интуитивно могу сказать, что еще рано. Потому что футбол – это, наверное, самый политизированный вид спорта. Поэтому я пока этого не вижу. Сложно представить, что скоро вернут. Думаю, следующий турнир, на котором сыграет Россия, – это чемпионат мира 2030 года. Раньше – очень сомневаюсь. Но это мое личное мнение. Все ждут, когда закончатся боевые действия, и только после этого начнется движение. И легче будет допустить сначала клубы, чем сборную.