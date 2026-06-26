С Россией готова сыграть сборная, которая отстает от нее на 100 мест рейтинга ФИФА

Президент Национального спортивного комитета Филиппин Абрахам Толентино сообщил, что сборная страны может провести матч с Россией.

– Возможен ли матч сборной России с командой Филиппин?

– Да, конечно. Мы готовы и будем рады сыграть товарищеский матч с Россией. Готовы приехать в Россию.

– В этом году?

– В этом году много слотов уже занято. Возможно, удастся сыграть осенью после чемпионата мира.