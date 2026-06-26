С Россией готова сыграть сборная, которая отстает от нее на 100 мест рейтинга ФИФА

Президент Национального спортивного комитета Филиппин Абрахам Толентино сообщил, что сборная страны может провести матч с Россией.
– Возможен ли матч сборной России с командой Филиппин?
– Да, конечно. Мы готовы и будем рады сыграть товарищеский матч с Россией. Готовы приехать в Россию.
– В этом году?
– В этом году много слотов уже занято. Возможно, удастся сыграть осенью после чемпионата мира.
- Филиппины занимают 135-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 35-е.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном (дважды), Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром (дважды), Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией, Нигерией, Иорданией, Боливией, Перу, Чили, Никарагуа, Мали, Египтом, Буркина-Фасо, Тринидадом и Тобаго.
Источник: «Матч ТВ»