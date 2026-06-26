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  • С Россией готова сыграть сборная, которая отстает от нее на 100 мест рейтинга ФИФА

С Россией готова сыграть сборная, которая отстает от нее на 100 мест рейтинга ФИФА

Сегодня, 12:10
23

Президент Национального спортивного комитета Филиппин Абрахам Толентино сообщил, что сборная страны может провести матч с Россией.

– Возможен ли матч сборной России с командой Филиппин?

– Да, конечно. Мы готовы и будем рады сыграть товарищеский матч с Россией. Готовы приехать в Россию.

– В этом году?

– В этом году много слотов уже занято. Возможно, удастся сыграть осенью после чемпионата мира.

  • Филиппины занимают 135-е место в рейтинге ФИФА, Россия – 35-е.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
  • С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном (дважды), Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром (дважды), Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией, Нигерией, Иорданией, Боливией, Перу, Чили, Никарагуа, Мали, Египтом, Буркина-Фасо, Тринидадом и Тобаго.

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Источник: «Матч ТВ»
Товарищеские матчи. Сборные Россия Филиппины
Комментарии (23)
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Император 1
1782465926
Главное, что хоть кто-то готов)
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...уефан
1782466884
...российская сборная U-15 готова сыграть со сборной России за грузовик с чипсами и прицеп с пепси, пока у них каникулы... Митрофанов, Дюков, Карпин, аа-уу!?...
Ответить
evgevg13
1782469944
Достойный соперник для Карпина
Ответить
Назарян
1782471162
а что не с ПИНГВИНАМИ ??
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NewLife
1782471422
Прекращайте позориться и транжирить деньги на папуасов.
Ответить
BarStep
1782471740
Вот! Наконец-то я понял кто проводит подбор оппонентов для сб. РФ!😀 Журавели, геничи и им подобные черданцы 🤦🏻‍♂️
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zigbert
1782486942
Очередной андердог. А что делать?
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