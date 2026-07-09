Губерниев жестко оскорбил легенду сборной Бразилии

Комментатор Дмитрий Губерниев оскорбил нападающего сборной Бразилии Неймара.
«Неймар, который просто никчемный футбольный дед, нулевой духом, прежде всего», – написал Губерниев.
- После вылета Бразилии с ЧМ-2026 от Норвегии (1:2) в 1/8 финала форвард думает о завершении карьеры в целом, а не только в сборной.
- Сейчас Неймар отдыхает с семьей во Флориде. Вскоре он встретится с руководством «Сантоса» и примет окончательное решение по своему будущему.
- Неймар – лучший бомбардир в истории сборной Бразилии.
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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева