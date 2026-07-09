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Губерниев жестко оскорбил легенду сборной Бразилии

9 июля, 18:37
16

Комментатор Дмитрий Губерниев оскорбил нападающего сборной Бразилии Неймара.

«Неймар, который просто никчемный футбольный дед, нулевой духом, прежде всего», – написал Губерниев.

  • После вылета Бразилии с ЧМ-2026 от Норвегии (1:2) в 1/8 финала форвард думает о завершении карьеры в целом, а не только в сборной.
  • Сейчас Неймар отдыхает с семьей во Флориде. Вскоре он встретится с руководством «Сантоса» и примет окончательное решение по своему будущему.
  • Неймар – лучший бомбардир в истории сборной Бразилии.

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Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Бразилия. Серия А Товарищеские матчи. Сборные Сантос Бразилия Неймар Губерниев Дмитрий
Комментарии (16)
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Бриг
1783613072
Губер это тот же сын Плющенко по мозгам.
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DOCTOR PENALTY
1783613168
Верзила опять в запое.
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СильныйМозг
1783613745
Комментарий скрыт модератором
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Марк Аврелий!
1783615150
Губерниева не все в России знают, и он пиарится на Неймаре
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САДЫЧОК
1783616612
Мразь!
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Alexander.saf
1783616786
Губа сьехала
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Max-Min-vkontakte
1783618311
чё та в последнее время его штырит не по-децки 🫣
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Бумбраш
1783618809
Жёстко...жёстко мозга слабого на субботнике ментовском дерут..жёстко от куколдиньё жена гуляет..а губа просто фуфел
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avera
1783622646
Ну кто бы квакал.
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rustaminho90
1783774633
Несколько лет назад когда увидел это чудо в видущих МАТЧтв и что он ведет футбол то подумал что это шутка или заболел кто…подменяет коллегу. А потом смотрю он постоянно там ошивается. Думаю, ладно, ипотеку наверное надо закрыть человеку, поработает поймет футбол и будет соображать. НЕТ, он до сих пор не соображает, вообще не смыслит в футболе. Кто вообще его посадил на это место??? Пусть биатлон коментирует или новости спорта рассказывает как раньше. Когда он рассказывает про футбол то футбол начинаешь ненавидеть чисто из-за того что у него нет правильной подачи, настоящий болельщик сразу это видит. Уберите его с футбола вообще, человек до сих пор про Бузову думает.
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