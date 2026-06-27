Бразильский клуб отказался от участия в Братском кубке

«Ботафого» передумал участвовать в Братском кубке, который должен пройти в июле в Москве.
Бразильский клуб сообщил другим участникам турнира – «Динамо» и ЦСКА – об отказе ехать в Россию.
«Своe решение «Ботафого» объясняет внутренними причинами на уровне совета директоров клуба. При этом условия участия бразильской стороны были заранее согласованы, включая ответственность в виде неустойки за неявку на турнир», – говорится в публикации.
- У «Ботафого» были запланированы два матча в Москве – с ЦСКА 4 июля и с «Динамо» 10 июля.
- Игра между армейцами и бело-голубыми состоится 18 июля.
Источник: телеграм-канал «Динамо»