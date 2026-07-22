«Локомотив» отправил нападающего в клуб Второй лиги

«Локомотив» договорился с ФК «Ислочь» из Беларуси о досрочном прекращении аренды нападающего Богдана Цыброва.
Футболист вернулся в расположение «Локомотива», и вновь на правах аренды перешeл в новый клуб – брянское «Динамо». Соглашение рассчитано на один год и не имеет опции выкупа.
«Желаем Богдану быстро освоиться в новой команде и получить игровую практику», – говорится в сообщении клуба РПЛ.
«Богдан, мы рады видеть тебя в нашей команде! Удачи и успехов!» – говорится в сообщении клуба из Брянска.
- В этом году 20-летний Цыбров провел за «Ислочь» 6 матчей.
- В прошлом высокорослый форвард играл за молодeжку «Локомотива», в составе которой провeл 27 встреч и забил 6 мячей.
Источник: официальный сайт «Локомотива»