- 19 июня 2022
- 11:21 Видео Игроки «Ислочи» танцами отметили победу над БАТЭ
- 24 мая 2020
- 22:36 Фото Болельщики «Ислочи» посвятили баннер Ивану Урганту 2
- 23 мая 2020
- 20:25 Высшая лига. «Энергетик-БГУ» вырвал на 92-й минуте победу над «Ислочью» и поднялся на второе место
- 15 мая 2020
- 22:32 Игрок «Ислочи» Янсане: «Я хочу, чтобы чемпионат Белоруссии прервался на карантин. Да поможет бог» 1
- 14 мая 2020
- 22:22 В белорусской «Ислочи» выявлено два случая заражения коронавирусом
- 10 мая 2020
- 15:59 Высшая лига. «Ислочь» победила «Белшину» и поднялась в зону еврокубков, бобруйчане не побеждают в восьми матчах подряд
- 1 апреля 2020
- 19:22 Баянист «Ислочи»: «Люди навсегда запомнят, что Белоруссия была единственной страной, где играли во время пандемии. Мы можем гордиться» 8
- 20 марта 2020
- 23:39 Игру «Ислочь» – «Неман» завтра в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ» 18
- 22 февраля 2020
- 10:37 Сутормин, Мусаев и Ригони – в стартовом составе «Зенита» на товарищеский матч с «Ислочью»
- 7 февраля 2020
- 20:50 «Зенит» на сборе в Турции сыграет с «Аланией» и еще тремя клубами 2
- 23 декабря 2019
- 17:58 Воспитанник ЦСКА Адамс перешел из «Ислочи» в «Ротор» 2
- 8 ноября 2019
- 19:50 Глеб: «Немецкие футболисты бухают, но они, когда приходят на тренировку, роют землю» 2
- 23 сентября 2019
- 07:59 38-летний Глеб сделал голевую передачу в матче чемпионата Белоруссии. Это его первое результативное действие за 3 года 6
- 12 сентября 2019
- 20:58 Глеб: «В детстве вместе с мячом ударил по люку. В результате мне полсустава вырезали»
- 7 сентября 2019
- 16:32 Товарищеский матч. «Рубин» в Казани всухую проиграл пятой команде Белоруссии «Ислочи» 4
- 8 августа 2019
- 19:45 Фото Александр Глеб стал игроком «Ислочи» 4
- 22 марта 2018
- 06:14 Глеб может вернуться в чемпионат Белоруссии
- 21 февраля 2018
- 17:03 Экс-форвард БАТЭ дисквалифицирован на 2 года за договорной матч. Ему заплатили 600 долларов 10
- 5 марта 2017
- 15:26 «Ислочь» предложила контракт воспитаннику «Зенита» 1
- 20 июля 2016
- 10:58 «Амкар» подписал российского голкипера