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  • «Барановичи» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

«Барановичи» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

1 августа, 15:00
Барановичи
01.08.2026, суббота, 16:10
Беларусь. Высшая лига, 16 тур
3 : 4
Завершен
Ислочь
28' А. Свирепа (АГ) 44' Ф. Лебедев 62' Ф. Лебедев (П)
2' А. Свирепа 25' М. Ковалевич 56' Е. Юдчиц 79' А. Бутько
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барановичи
12
Даниил Шапко
ВР
33
Кирилл Музыченко
ЦЗ
19
Артем Бруй
ЦЗ
97
Тимофей Ткачев
ПЗ
9
Егор Лапун
ОП
11
N. Ivanov
ЦП
10
Фёдор Лебедев
АП
7
Тимур Пухов
АП
96
Валерий Потороча
ПВ
17
M. Shevchenko
ЦФ
Главный тренер
Роман Киренкин
Ислочь
1
Андрей Климович
ВР
33
Илья Скроботов
ЦЗ
3
Иван Тихомиров
ЦЗ
25
Андрей Макаренко
ПЗ
99
Евгений Юдчиц
ПЗ
7
Александр Свирепа
ОП
5
Сергей Волков
ЦП
15
Никита Пацко
ПВ
23
Максим Ковалевич
ЦФ
10
Владимир Хващинский
ЦФ
70
Александр Бутько
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Барановичи
93
Artur Dresmanis
ВР
23
Василий Василенко
ЛЗ
5
Владимир Федотов
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
8
Вадим Балбух
ЦП
88
Захар Гицелев
ПВ
34
Артем Петренко
ЦФ
77
Мартин Артюх
ЦФ
29
Семен Пенчук
ЦФ
Ислочь
28
Александр Свирский
ВР
18
Мохаммед Дайябу
ЛЗ
32
Тимофей Шкурдюк
ЛАЗ
22
Павел Шевченко
ОП
29
Иван Ховалко
ОП
17
Серго Абрамишвили
ЦП
77
Юрий Кравченко
ЦП
21
Владислав Журавлев
ЛВ
3-1-1-3-1
12
Шапко
33
Музыченко
19
Бруй
97
Ткачев
9
Лапун
11
10
Лебедев
7
Пухов
96
Потороча
17
4-1-1-1-3
1
Климович
99
Юдчиц
33
Скроботов
3
Тихомиров
25
Макаренко
7
Свирепа
5
Волков
15
Пацко
70
Бутько
10
Хващинский
23
Ковалевич
Рябых
23
Василенко
23
Василенко
Рябых
9
Лапун
8
Балбух
8
Балбух
9
Лапун
17
77
Артюх
77
Артюх
17
Бондаренко
29
Пенчук
29
Пенчук
Бондаренко
15
Пацко
18
Дайябу
18
Дайябу
15
Пацко
3
Тихомиров
22
Шевченко
22
Шевченко
3
Тихомиров
10
Хващинский
17
Абрамишвили
17
Абрамишвили
10
Хващинский
23
Ковалевич
21
Журавлев
21
Журавлев
23
Ковалевич
Остались в запасе
Барановичи
Ислочь
93
Artur Dresmanis
ВР
5
Владимир Федотов
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
88
Захар Гицелев
ПВ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Роман Киренкин
28
Александр Свирский
ВР
32
Тимофей Шкурдюк
ЛАЗ
29
Иван Ховалко
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Остались в запасе
93
Artur Dresmanis
ВР
5
Владимир Федотов
ЦЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
6
Alibi Tuzakbaev
ЦП
88
Захар Гицелев
ПВ
34
Артем Петренко
ЦФ
Остались в запасе
28
Александр Свирский
ВР
32
Тимофей Шкурдюк
ЛАЗ
29
Иван Ховалко
ОП
77
Юрий Кравченко
ЦП
Главный тренер
Роман Киренкин
Главный тренер
Дмитрий Комаровский
Статистика матча Барановичи - Ислочь
2
3
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
5
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
7

Смотреть прямую трансляцию матча «Барановичи» против «Ислочи», 16-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 августа в 16:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Барановичи»«Ислочь»

«Барановичи» – «Ислочь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 1 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Ислочь Барановичи
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