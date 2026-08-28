Воспитанник ЦСКА, выступавший за молодежную сборную, перешел в клуб из Беларуси

Нападающий Лука Згурский перешел в «Белшину».

Предыдущим клубом 20-летнего игрока был «Истиклол».

С 2021 по 2023 годы он провел 71 матч за молодежную и юношеские команды ЦСКА, в которых забил 39 голов и сделал 12 ассистов.

В 2023-м он также сыграл в 2 встречах за молодежную сборную России.

В феврале 2024 года Згурский перешел из ЦСКА в узбекистанский «Анджион». После также выступал за казахстанские «Туран» и «Атырау».

Форвард провел 6 матчей за «Истиклол» в чемпионате Таджикистана, забил 1 гол.

Из «Белшины» ранее ушел в «Нафтан» 23-летний российский вингер Тимур Галимзянов.

К клубам Высшей лиги чемпионата Беларуси присоединились еще несколько россиян. 21-летний вратарь Александр Рябинкин перешел в БАТЭ из «Текстильщика». Ранее клуб из Борисова пополнился 21-летним хавбеком Тарасом Гаглоевым из «Алании». 23-летний вингер Никита Фадеев перебрался из «Торпедо Миасс» в «Ислочь», а «Гомель» подписала 24-летнего Владислава Лазарева, игравшего ранее за саратовский «Сокол».