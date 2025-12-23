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Таджикистан. Высшая лига
Команды
Истиклол
Истиклол
Душанбе
Таджикистан. Высшая лига
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://fc-istiklol.tj/
Тренер:
Виталий Левченко
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Воспитанник ЦСКА, выступавший за молодежную сборную, перешел в клуб из Беларуси
28 августа
Российский тренер рассказал, почему ушел из таджикистанского клуба
11 января
Черевченко во второй раз покинет клуб из Таджикистана
2025.12.23 12:09
1
Махачкалинское «Динамо» выбирает между тремя тренерами
2025.12.22 22:40
2
Российский тренер привел команду к титулу в Таджикистане
2025.12.09 21:12
3
Чемпион Таджикистана отказался от матча со «Спартаком»
2025.06.22 18:03
3
В тульский «Арсенал» может вернуться тренер, с которым команда выступала в еврокубках
2025.06.04 18:55
2
Черевченко оценил перспективы Шалимова спасти «Факел» от вылета из РПЛ
2025.04.09 23:45
4
Российский тренер привел команду к чемпионству в Таджикистане
2024.11.01 21:09
5
Экс-тренер «Локомотива» и «Факела» Черевченко нашел новый клуб
2024.10.21 12:43
«Ростов» нашел нового вратаря
2024.06.05 14:49
3
Вратарь сборной Таджикистана рассказал, за что его похвалил Роналду
2024.02.26 23:11
2
Черевченко рассказал о предложении из РПЛ
2023.12.13 18:48
Экс-тренеру «Локомотива» предложили возглавить «Шинник»
2023.12.11 15:43
«Аль-Наср» не смог обыграть команду Черевченко
2023.12.05 21:22
Роналду пропустит матч азиатской ЛЧ: известна причина его отсутствия в составе
2023.12.04 16:37
Пятикратный обладатель Кубка России привел «Истиклол» к чемпионству в Таджикистане
2023.12.01 18:38
1
Вратарь сборной Таджикистана рассказал, как ругался с Роналду
2023.10.17 13:06
1
Роналду отреагировал на дебютный гол в азиатской ЛЧ
2023.10.03 14:27
Видео
Обзор матча «Аль-Наср – «Истиклол»: голы и лучшие моменты (видео)
2023.10.03 09:25
«Аль-Наср» победил в азиатской ЛЧ благодаря голу Роналду и дублю Талиски
2023.10.02 23:03
1
Трансляция
«Аль-Наср» – «Истиклол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 октября
2023.10.02 19:25
Фото
Черевченко возглавил клуб из Таджикистана
2023.01.18 14:58
2
Стало известно, какой клуб возглавит Черевченко
2022.12.21 12:20
1
Inkazan: «Рубин» подпишет 18-летнего форварда сборной Таджикистана Самиева
2020.01.10 23:31
1
Черевченко: «Локомотив» приехал на игру с «Истиклолом» сильнейшим составом»
2016.06.26 17:13
1
Главные новости
Экс-арбитр Федотов – о футболисте РПЛ: «Он бандит-рецидивист»
20:57
Видео
Генич охарактеризовал комичную симуляцию Кордобы
20:38
Жена Смолова рассказала, почему стала больше зарабатывать после свадьбы
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Червиченко назвал четыре причины победы «Спартака» над «Ростовом»
20:00
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Аленичев и Титов возвращаются к тренерской работе
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Акинфеев раскрыл, чем занимается в период восстановления после травмы
19:17
Глушаков спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Это будет правильно и заслуженно»
19:09
2
Мостовой – о «Зените»: «Раздутый пузырь денежных ведомостей, где люди просто отдыхают»
18:51
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Гогниев – о Глушакове в «Химках»: «Денис только разговаривал»
18:13
1
«Это сильно бросается в глаза»: Мостовой определил главную потерю «Спартака»
17:58
5
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