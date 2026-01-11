Российский тренер рассказал, почему ушел из таджикистанского клуба

Экс-главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко рассказал о причинах ухода из «Истиклола».
– Я покинул клуб после последней игры в [азиатской] Лиге чемпионов. Нужно делать операцию – замена коленного сустава полностью. Это займет долгое время. Восстановление от двух до четырех месяцев. После этого планирую вернуться к тренерской работе, как раз к весне.
– Есть ли варианты в России?
– Разговаривали, общались. Но пока эту тему не хотелось бы поднимать. На первом месте для меня работа в России.
- Черевченко возглавлял «Истиклол» с октября 2024 года до декабря 2025-го. За этот период команда дважды выигрывала золотые медали чемпионата Таджикистана. Также он работал в клубе в 2023 года.
- В России, помимо «Локомотива», 51-летний специалист возглавлял «Балтику», «Арсенал», «Химки» и «Факел».
Источник: «Матч ТВ»