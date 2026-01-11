Российский тренер рассказал, почему ушел из таджикистанского клуба

Экс-главный тренер «Локомотива» Игорь Черевченко рассказал о причинах ухода из «Истиклола».

– Я покинул клуб после последней игры в [азиатской] Лиге чемпионов. Нужно делать операцию – замена коленного сустава полностью. Это займет долгое время. Восстановление от двух до четырех месяцев. После этого планирую вернуться к тренерской работе, как раз к весне.

– Есть ли варианты в России?

– Разговаривали, общались. Но пока эту тему не хотелось бы поднимать. На первом месте для меня работа в России.