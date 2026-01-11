Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Кубок Африки Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду

Вчера, 20:36

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался об уходе защитника Игоря Дивеева в «Зенит» и подписании нападающего Лусиано Гонду.

«Сделка, включавшая обмен, была непростой, и поначалу ее многие сочли неочевидной – возможно, некоторые болельщики до сих пор так считают.

Конечно, всегда проще занимать популярную сторону, но это решение было взаимным и всесторонним, принятым на основе консолидированного мнения и тщательного анализа ситуации. Мы убеждены в том, что на сегодня этот трансфер пойдет на пользу ЦСКА.

Мы благодарим Игоря за все годы в нашем клубе, за две сотни матчей, два десятка голов и три трофея. Игорь заслужил уважение болельщиков, и мы надеемся, что у Лусиано в ЦСКА будет не менее яркая карьера.

Команде был нужен именно такой тип форварда – умный, фактурный, с голевым чутьем и уже адаптировавшийся к чемпионату России. И мы рады приобрести игрока, которому не потребуется время на набор формы и который сможет стать частью команды с первого дня сборов.

Мы все прекрасно помним и игру Лусиано против нас в Москве, когда аргентинец сделал результат, несмотря на наше преимущество по многим показателям. Теперь время делать результат в красно-синих цветах.

Перед клубом по-прежнему стоят задачи комплектования других важных позиций, включая, безусловно, позицию центрального защитника, который соответствовал бы игровым требованиям тренерского штаба.

Также в ближайшие дни клуб рассчитывает отработать и по трансферам «на выход» – в преддверии заключительной части сезона необходимо иметь мощную обойму, в которой каждый будет готов сделать результат, к которому мы все стремимся», – сказал Бабаев.

  • 24-летний Гонду в этом сезоне провел 22 матча за «Зенит», забил 2 гола, сделал 2 асссиста.
  • 26-летний Дивеев в текущем сезоне сыграл за ЦСКА в 19 встречах, отметился 3 голами.

Еще по теме:
Дивеев: «ЦСКА всегда будет частью меня» 1
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит» 4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА 1
Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Дивеев Игорь Гонду Лусиано Бабаев Роман
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Батраков высказался об интересе «Барселоны» и «ПСЖ»
11:10
1
Экс-руководителя «Локомотива» обвинили в организации заказных убийств
10:46
1
Итоги новогоднего сезона «Конкурса прогнозов»: Ziklop пробил миллион и уверенно победил
10:42
Легионер не вернулся в клуб Первой лиги после отпуска
10:35
1
Стало известно, почему может сорваться трансфер Райана в «Зенит»
10:12
2
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
3
ФотоКонте наорал в лицо резервному судье после удаления в матче с «Интером»
09:15
1
Президент «Барселоны» сказал, поздравил ли его глава «Реала» после финала Суперкубка
08:47
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
4
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
6
Все новости
Все новости
Агент Райана рассказал о переговорах с «Зенитом»
10:55
1
Баринов пройдет медосмотр с «Локомотивом»
10:28
Фото«Зенит» вновь хочет подписать лучшего бомбардира чемпионата Бразилии
09:49
3
Реакция Мостового на обмен Дивеева на Гонду
07:50
4
Гонду будет выступать за ЦСКА без фамилии на футболке
07:24
6
Реакция Рабинера на обмен игроками между «Зенитом» и ЦСКА
00:45
1
Защитник «Зенита» отправляется на просмотр в «Крылья Советов»
00:21
Видео«Крылья Советов» с юмором вышли из ситуации с пропажей Адиева
Вчера, 23:51
2
«Зениту» не понравилось состояние здоровья Дивеева, но клуб все равно купил игрока
Вчера, 23:36
5
Первый комментарий Гонду в ЦСКА
Вчера, 23:07
2
У ЦСКА едва не получилось подписать Гонду, но сохранить Дивеева
Вчера, 23:01
1
Раскрыта сумма доплаты «Зенита» за Дивеева
Вчера, 22:51
4
Китайский клуб отказался от динамовского россиянина
Вчера, 22:34
1
ВидеоЦСКА представил Гонду как ответ критикам-экспертам
Вчера, 22:18
Егоров – об уходе Дивеева в «Зенит»: «Это больше решение ЦСКА, чем игрока»
Вчера, 22:15
«Рад за него, все к лучшему»: Кисляк – об уходе Дивеева в «Зенит»
Вчера, 22:05
ВидеоВ ЦСКА вспомнили, как пропустили гол от Гонду в матче с «Зенитом»
Вчера, 21:46
ЦСКА обошел «Зенит» по количеству легионеров, лидирует «Краснодар»
Вчера, 20:57
11
Зырянов рассказал о дополнительных активах у «Зенита» после трансфера Жерсона
Вчера, 20:42
8
Бабаев объяснил переходы Дивеева и Гонду
Вчера, 20:36
Фото«Оренбург» оформил переход первого новичка зимой
Вчера, 20:27
Дивеев прокомментировал переход из ЦСКА в «Зенит»
Вчера, 20:15
5
Мостовой назвал пост, который готов занять в «Спартаке»
Вчера, 20:02
10
Реакция Кругового на переход Дивеева в «Зенит»
Вчера, 19:50
4
Гонду прокомментировал переход в ЦСКА
Вчера, 19:42
2
ВидеоЦСКА попрощался с Дивеевым
Вчера, 19:32
1
Комментарий Зырянова по трансферам «Зенита» зимой
Вчера, 19:18
8
ВидеоГонду: «Привет, ЦСКА. Я – нападающий»
Вчера, 18:52
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 