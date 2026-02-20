Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Не знал, куда деваться от обиды»: Акинфеев впервые рассказал о бесчеловечном поступке фанатов «Спартака»

«Не знал, куда деваться от обиды»: Акинфеев впервые рассказал о бесчеловечном поступке фанатов «Спартака»

20 февраля, 12:34
21

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вспомнил унижение 20-летней давности.

«В 2006-м я получил звание лучшего вратаря сезона и был приглашен на организованную по этому поводу церемонию. Поднялся на сцену, получил награду, и в этот самый момент на экране запустили видеоролик, подготовленный, как потом выяснилось, спартаковскими болельщиками.

В этом ролике были тщательнейшим образом подобраны все мои ошибки, которые когда-либо случались. Одна за другой. Сейчас-то я давно все это пережил, а тогда был просто в шоке. Все моральные силы ушли на то, чтобы, стоя на сцене, ничем не проявить собственных эмоций, хотя на самом деле просто не знал, куда деваться от унижения и обиды. Полный зал людей, сидят игроки и тренеры всех команд, журналисты...

История была настолько некрасивой, что ее даже не стали продвигать в прессу – все понимали, насколько мерзко все было сделано», – написал Акинфеев в автобиографии.

  • Футболист всю карьеру проводит в ЦСКА.
  • Команда с помощью Акинфеева в 2005 году взяла Кубок УЕФА.
  • Игорь планирует дойти до отметки в 1000 матчей за карьеру.

Еще по теме:
Акинфеев одним предложением описал легендарный матч против «Арсенала» 2
Березовский назвал двух лучших вратарей РПЛ 1
Топ-5 лучших российских футболистов в 21-м веке по версии Бубнова 4
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Акинфеев Игорь
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
subbotaspartak
1771580460
Зачем было получать награду в офисе Спартака? А как тогда допустили? По свински? Да. А Спартак ли? (Как потом выяснилось....)
Ответить
Интерес
1771580676
СЕйчас бы обязательно продвинули и обсасывали это событие неделю,зарабатывая очки.Тогда, видимо,"совок" ещё не полностью выветрился.
Ответить
Юбиляр
1771581740
Помню, как истерил Акинфеев сидя на носилках - материл и поносил Веллитона после того (известного) столкновения за пределами штрафной площади!... Кстати, тот случай сильно подкосил карьеру этого нападающего в России!...
Ответить
Good_win_ФКСМ
1771582700
некрасивой была история, когда ты сам был виноват, что оступился - за пределами штрафной, а всех собак натравил на Велиттона... у вас была нормальная борьба двух в тот момент полевых игроков, корпус в корпус... и только потому, что Велик был спартаковцем и легионером, а "великая" Дырка - воротчиком сборной, Велика административно под нажимом Иванова (Сов.без) ни за что дисквалифицировали на пол года... а твой мат по федеральной трансляции - тебе не ловко / не стыдно было?? хренов джентельмен года.... что до подборки моментов - ты вратарь сборной, с тебя повышенный спрос... А когда из-за тебя сборная теряет очки, проигрывает , вся страна расстраивается, - сам Бог велел тебе напоминать об этом... да и новым вратарям, чтобы не звездились , как ты... перефразируя то, что сказал один писклявый после Евро... - твои обиды - твои проблемы...
Ответить
Иван Петров 1986
1771583034
А ты не помнишь, козел, как карьеру Велитона гагубил?
Ответить
Литейный 4 (returned)
1771585486
Вот такие они антинародный позор России. Всегда за них стыдно. Гыгыгы
Ответить
boris63
1771588387
Плюнуть и забыть.
Ответить
rash1959
1771589868
Интересно, а как этот ролик, подготовленный спартаковскими болельщиками вообще попал на экран. Наверно вопрос к организаторам церемонии. Видимо слово со Спартаком обязано быть в любой статейке, иначе никто и читать не будет. А звание самого рекордного в европе вратаря-дырки не дали?
Ответить
zigbert
1771606014
Что теперь после стольких лет вспоминать этот случай. Надо было идти по горячим следам. И никто почему то не вступился за него.
Ответить
4епуха
1771624253
Ноги свиней
Ответить
Главные новости
Гвардиола посоветовал своим игрокам алкоголь для выходных
12:20
Миранчук начал сезон в МЛС вне стартового состава и вышел на замену
11:30
Аленичев заявил, что не вернется тренировать во Вторую лигу
11:15
Важное заявление Роналду о своем будущем
10:57
2
ФотоНовую форму «Ювентуса» сравнили с тюремной робой
10:05
6
Быстров вспомнил детали скандального трансфера из «Зенита» в «Спартак»
09:45
4
«Манчестер Сити» поглумился над фанатом «МЮ» Фрэнком, который 1,5 года не стрижется
09:19
3
Нашелся ответственный за поражение «Реала» от «Осасуны»
09:13
1
Крупные победы «Спартака» и «Зенита», покер Глушакова, скорая отставка в РПЛ, поражение «Реала» и другие новости
01:57
Лига 1. «ПСЖ» не заметил аутсайдера (3:0), у Сафонова 6 матчей в основе подряд
01:01
3
Все новости
Все новости
Тренер «Крыльев» оценил зимние трансферы клуба
12:14
У клуба Первой лиги сорвался трансфер экс-спартаковца Мелешина
11:58
Экс-защитник сборной России отметил рост цен на продукты и ЖКХ
11:48
Спартаковец Ву рассказал о прогрессе в изучении русского языка
10:43
1
Непомнящий назвал клуб РПЛ, который сделал «закупку на чемпионство»
01:47
4
Инсайд Губерниева по поводу цен на ЖКХ
00:41
5
12 самых важных людей российского футбола по итогам 2025 года
00:11
20
Известны финалисты Кубка легенд
Вчера, 23:29
Глушаков оформил покер за «Спартак»
Вчера, 23:21
10
Погребняк спрогнозировал, кто весной забьет больше – Дуран или Соболев
Вчера, 23:05
3
«Зенит» не пригласил Малафеева на Кубок легенд
Вчера, 22:47
8
Файзулин считает, что лучший игрок РПЛ выступает за «Спартак»
Вчера, 22:20
6
Глушенков высказался о возможной смене гражданства
Вчера, 22:06
Ловчев выявил беду «Спартака»
Вчера, 21:40
3
Аленичев чувствительно унизил Мостового
Вчера, 21:36
7
Тихонов поразил выбором лучшего российского игрока в 21-м веке
Вчера, 21:30
3
Кержаков вспомнил, как его пытался купить «Спартак»
Вчера, 21:24
5
Саусь прокомментировал дебютный гол за «Спартак»
Вчера, 20:03
1
ФотоАкинфеев встретился в ОАЭ с тренером европейской сборной: «Михалыч, всегда рады!»
Вчера, 19:40
6
Аленичев сравнил силу «Спартака» 90-х и нынешнего «Зенита»
Вчера, 19:26
33
Файзулин назвал лучшего игрока в истории РПЛ
Вчера, 18:29
У фанатов «Спартака» серьезные претензии к Максименко
Вчера, 17:46
13
«Зенит» может лишиться еще одного легионера
Вчера, 17:31
26
Скауты просматривают двух игроков «Спартака»
Вчера, 17:24
8
Агент спартаковца Самошникова рассказал, что происходит с игроком
Вчера, 16:58
3
Радимов отказал «Зениту» в статусе фаворита сезона РПЛ
Вчера, 16:32
5
Стало известно, почему экс-спартаковец Николсон не перешел в «Сочи»
Вчера, 16:06
ВидеоДзюба попробовал себя в качестве вратаря
Вчера, 15:57
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 