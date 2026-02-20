Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Глушенков: «У Вендела можно почерпнуть только пофигизм, но у меня порядок с этим»

Глушенков: «У Вендела можно почерпнуть только пофигизм, но у меня порядок с этим»

20 февраля, 12:59
14

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков не собирается учиться у бразильских партнеров.

– У кого из бразильцев есть что почерпнуть?

– Ни у кого. Пусть они у меня что-нибудь себе почерпнут, – говорит Глушенков.

– Даже у Вендела?

– Пофигизм только.

– Мне кажется, у вас с этим порядок.

– У меня-то да, но можно побольше.

  • Бразилец этой зимой приехал на тренировочные сборы с недельным опозданием.
  • Его оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей). Это рекорд клуба.
  • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Глушенков Максим Вендел
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1771581804
Хорошо ответил, по делу
Ответить
шахта Заполярная
1771581857
Ха-ха, опустил пляжников глушенок по полной, уважуха.
Ответить
Цугундeр
1771582444
Мечта эндокринолога ещё и учиться не хочет..)
Ответить
Artemka444
1771582817
Дак такой же
Ответить
Avitaminoz
1771585027
Будет забавное если ему за это вью дадут штраф.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1771585213
Макс знает себе цену. Продолжай уверенно в том же духе только на поле. Гыгыгы
Ответить
Айболид
1771587158
рЫбЫшные засланцы - мастера на вопросы с подвохом .
Ответить
Давид59
1771589632
Жалко Богданыча. С таим "коллективом" приходится работать. Пофигизм в прошлом сезоне преобладал. Потому и не выиграли. Что-то будет в этом сезоне?
Ответить
