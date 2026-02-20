Глушенков: «У Вендела можно почерпнуть только пофигизм, но у меня порядок с этим»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков не собирается учиться у бразильских партнеров.
– У кого из бразильцев есть что почерпнуть?
– Ни у кого. Пусть они у меня что-нибудь себе почерпнут, – говорит Глушенков.
– Даже у Вендела?
– Пофигизм только.
– Мне кажется, у вас с этим порядок.
– У меня-то да, но можно побольше.
- Бразилец этой зимой приехал на тренировочные сборы с недельным опозданием.
- Его оштрафовали на 700 тысяч евро (60 миллионов рублей). Это рекорд клуба.
- В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
Источник: «РБ Спорт»