Глушенков: «У Вендела можно почерпнуть только пофигизм, но у меня порядок с этим»

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков не собирается учиться у бразильских партнеров.

– У кого из бразильцев есть что почерпнуть?

– Ни у кого. Пусть они у меня что-нибудь себе почерпнут, – говорит Глушенков.

– Даже у Вендела?

– Пофигизм только.

– Мне кажется, у вас с этим порядок.

– У меня-то да, но можно побольше.