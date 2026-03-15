Вратарь «Зенит» объяснил празднование гола Соболевым

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о нападающем команд Александре Соболеве после матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

Форвард забил гол с пенальти на 45-й минуте, после чего надел маску для снорклинга – ранее красно-белые использовали плавательную маску с изображением Соболева на коробке в своем предматчевом ролике.

«Саша Соболев с большим настроем выходил на «Спартак». Забил важный гол не только для него, но и для команды. Честно говоря, не видел, как он праздновал забитый мяч, только потом услышал об этом. Не знаю, приемлемо это или нет. Видимо, Саша таким образом ответил тем, кто против него что-то говорит», – сказал Адамов.