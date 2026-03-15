Вратарь «Зенит» объяснил празднование гола Соболевым

15 марта, 10:58
10

Вратарь «Зенита» Денис Адамов высказался о нападающем команд Александре Соболеве после матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:0).

Форвард забил гол с пенальти на 45-й минуте, после чего надел маску для снорклинга – ранее красно-белые использовали плавательную маску с изображением Соболева на коробке в своем предматчевом ролике.

«Саша Соболев с большим настроем выходил на «Спартак». Забил важный гол не только для него, но и для команды. Честно говоря, не видел, как он праздновал забитый мяч, только потом услышал об этом. Не знаю, приемлемо это или нет. Видимо, Саша таким образом ответил тем, кто против него что-то говорит», – сказал Адамов.

  • Другой гол у петербуржцев забил с пенальти на 81-й минуте Джон Дуран.
  • «Зенит» приобрел Соболева у «Спартака» 30 августа 2024 года за 10 миллионов евро.

Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Адамов Денис Соболев Александр
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Бумбраш
1773562450
зинка дно!!! Срам российского футбола!!!таким клубам не место в РФПЛ!!
Ответить
Semenycch
1773563192
Парень таким образом не крайний палец показал Спартаку!
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1773563433
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА Дельфин хотел сначала маску Эль Пистолеро надеть, но не решился например ⚽️
Ответить
Volrad777
1773563851
За такое только дисквалификация
Ответить
erybov1965
1773564408
А Адамов в это время праздновал в другой маске,потому ничего и не видел.Гол видел,а шоу с участием Соболева не видел,обычное лицемерие.
Ответить
Бригадный
1773567122
Адамов мог бы и покороче сказать. К примеру, процитировать одного очень известного дипломата: Дебил, мля!
Ответить
Strig
1773570471
да ну ЛАПТИ ГНУ вот и ВСЁ
Ответить
subbotaspartak
1773570658
Объяснил? Садись Адамов, двойка... да чё там - кол тебе в руки...
Ответить
