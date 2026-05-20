Бубнов сказал, какие две топ-лиги Европы подойдут Сперцяну

Футбольный эксперт Александр Бубнов порассуждал о перспективах капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в случае трансфера в Европу.

– Он для Испании. Ему даже тяжело будет в Англии. Может быть, легче будет в Германии, но там в открытый футбол команды играют.

– Если отталкиваться от уровня борьбы в чемпионате, физической борьбы, уровня прессинга, мне кажется, что Италия помягче чемпионат.

– Здесь есть с чем сравнить. Два армянских футболиста, два выдающихся. Кто? Мхитарян и Сперцян. Мхитарян играет сейчас, и играет неплохо. Он думает, продлевать или нет с «Интером», с чемпионом Италии.

На мой взгляд, Сперцян сильнее Мхитаряна. Если мы его в «Интер» засылаем, то получается, что в любую топовую итальянскую команду его можно заслать.