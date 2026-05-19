Аршавин: «Не думал, что стану футболистом – тренер говорил, что я не заиграю из‑за роста»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал, что не все пророчили ему успешное футбольное будущее.
«Самая большая любовь – футбол. Я не думал, что стану футболистом. Я просто играл и получал удовольствие.
Всe то время, что учился в школе и академии, многие были оформлены как грузчики и прочее. И только элитные игроки были профессионалами.
Тогда «Зенит» не был элитным клубом. Мне один тренер говорил, что я не заиграю из‑за роста», – заявил Аршавин.
- Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
- Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще 2 в составе «Кайрата».
- Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008.
- В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.
Источник: «Матч ТВ»