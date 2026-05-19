Назначены судьи на первые переходные матчи за право выступать в РПЛ

Российский футбольный союз объявил имена арбитров, которые обслужат первые переходные матчи за право выступать в сезоне РПЛ-2026/27.

Обе стыковые игры пройдут в среду, 20 мая. Ответные встречи запланированы на 23 мая.

«Урал» – «Динамо Мх»: судья – Антон Фролов, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Эдуард Малый.

«Ротор» – «Акрон»: судья – Игорь Капленков, помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Сергей Зуев.