В «Спартаке» определили лучшего игрока сезона

Болельщики «Спартака» определили лучшего футболиста в минувшем сезоне. Им по итогам голосования стал полузащитник Эсекьель Барко.

«Эсе провел отличный сезон: набрал 17 результативных действий, регулярно забивал красивые голы и отдавал важнейшие ассисты, а победный суперфинал Кубка отыграл на обезболах.

Барко набрал 42% ваших голосов в опросе. Поздравляем с заслуженной победой!» – написали красно-белые.