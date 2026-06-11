В «Спартаке» определили лучшего игрока сезона

Болельщики «Спартака» определили лучшего футболиста в минувшем сезоне. Им по итогам голосования стал полузащитник Эсекьель Барко.
«Эсе провел отличный сезон: набрал 17 результативных действий, регулярно забивал красивые голы и отдавал важнейшие ассисты, а победный суперфинал Кубка отыграл на обезболах.
Барко набрал 42% ваших голосов в опросе. Поздравляем с заслуженной победой!» – написали красно-белые.
- Контракт Барко со «Спартаком» истекает через год.
- Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.
- Футболист вскоре может вернуться в аргентинский «Индепендьенте».
Источник: телеграм-канал «Спартака»