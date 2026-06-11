Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В «Спартаке» определили лучшего игрока сезона

11 июня, 20:15
10

Болельщики «Спартака» определили лучшего футболиста в минувшем сезоне. Им по итогам голосования стал полузащитник Эсекьель Барко.

«Эсе провел отличный сезон: набрал 17 результативных действий, регулярно забивал красивые голы и отдавал важнейшие ассисты, а победный суперфинал Кубка отыграл на обезболах.

Барко набрал 42% ваших голосов в опросе. Поздравляем с заслуженной победой!» – написали красно-белые.

  • Контракт Барко со «Спартаком» истекает через год.
  • Рыночная стоимость игрока – 16 миллионов евро.
  • Футболист вскоре может вернуться в аргентинский «Индепендьенте».

Еще по теме:
Шавло объяснил «Спартаку», как вести себя в сложной ситуации с Барко 4
Ташуев предостерег «Спартак» от фатальной ошибки 10
Барко посоветовали возвращаться в Аргентину: «Зачем ему бороться со «Спартаком» за 3-4 место?» 19
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Аргентина. Примера Спартак Барко Эсекьель
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император 1
1781198268
Без вариантов, Барко явно отыграл лучше всех.
Ответить
Антрацитовый волхв
1781198437
Помазун.
Ответить
Император Бомжей
1781198845
Даже без сюрпризов.. Все логично!
Ответить
oyabun
1781199232
Всё равно лучший Антоха! Шутка. А в его отсутствие, конечно Барко, без вариантов.
Ответить
...короче
1781202167
...в данных схемах и построении игры при переходе команды от обороны в атаку, конечно - Барко. Только не должен он тянуть мяч от своей штрафной, время от времени обыгрываясь с партнёрами, к чужой штрафной, мяч он должен получать, как можно выше, а для этого нужны защитники с хорошим точным, хотя бы средним пасом. Иначе не будет у Спартака ни быстрых атак, ни контатак, а всё время будем втыкаться в уже выстроенную по позициям оборону и за счёт индивидуальных действий зарабатывать стандарты, которые не реализуем. И эта болезнь происходит из года в год при разных тренерах. Все упор делают не на скорость атаки за счёт точного быстрого паса, а на индивидуальные технические качества игроков. Пора бы уже давно понять, что Спартаку, за редким исключением, ни одна команда не даёт пространства около своей штрафной, а Спартак быстро вертикально не играет. И естественно, лучший в этой ситуации Барко - тот, кто тащит мяч...
Ответить
Plyash
1781208433
Конечно же Барко , он игру делает , он игру рисует , а забивать надо всем , и не только с его ассистов . Максимке спасибо , в рамке он лучший . Помазуну спасибо , лучшему игроку по пенальти . Ребята , Вы все такие разные , но Вы все и есть Команда . Удачи нам , красно-белым . Спасибо Литвинову , спасибо Умярову , а если честно -- спасибо всем Вам , ребятки .
Ответить
Томик
1781253383
Не принимает участие в комбинации - быстрая атака, принимает - все по очереди открываются, а он всё обводит кого-то. Потом пас не в такт. Какой к хренам лучший? Пенальти бьёт, но бить не умеет. Со штрафного ни разу не попал в створ...Но тоже бьёт именно он. Вы ему ещё 5 миллионов зряплаты нарисуйте. Если бы остальные были хуже него - во второй половине таблицы были бы.
Ответить
SLADE2019
1781255099
Печально, что Барко, несмотря на то, что он почти безоговорочно является лучшим игроком Спартака, даже в пятерку лучших игроков РПЛ не стоит рассматривать. Вот до чего клуб довели наши горе-менеджеры.
Ответить
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
9
Звезды Голливуда посетили стартовую игру сборной США на ЧМ-2026
08:16
«Остался только один мяч»: сборную Англии обокрали в США во время ЧМ-2026
06:16
3
ЧМ-2026. США стартовали с разгромной победы над Парагваем (4:1)
06:02
4
Новый клуб Юрана, решение «ПСЖ» по Батракову, воспитанник «Манчестер Сити» – в РПЛ и другие новости
01:03
Аленичев уличил бывшего игрока «Зенита» в неэтичном поведении
00:33
1
37-летний Левандовски отправился на переговоры с новым клубом
00:15
ЧМ-2026. Канада на старте домашнего турнира сыграла вничью с Боснией (1:1)
Вчера, 23:59
6
Инсайдер сообщил, когда Модрич закончит карьеру
Вчера, 23:16
3
Генич одним словом описал церемонию открытия ЧМ-2026 в Канаде
Вчера, 22:51
3
Все новости
Все новости
«Сочи» объявил об уходе словенского легионера
09:18
Аленичев уличил бывшего игрока «Зенита» в неэтичном поведении
00:33
1
Кисляк отреагировал на продление контракта 40-летнего Акинфеева с ЦСКА
Вчера, 22:28
Глушаков объявил об открытии своей академии
Вчера, 22:18
4
Промеса допрашивали в Дубае с мешком на голове – у него могут быть психические проблемы
Вчера, 21:36
7
Бывший арбитр сказал, нужен ли в РПЛ судья из Сомали, которого не пустили в США
Вчера, 20:10
«Локомотив» поборется за вингера «Крыльев»
Вчера, 19:56
ФотоНазваны 6 из 10 претендентов на звание игрока сезона в РПЛ
Вчера, 19:38
Воспитанник «Зенита» может вернуться в РПЛ из Серии A
Вчера, 19:15
1
Бразильский клуб договорился о контракте с игроком «Краснодара»
Вчера, 18:59
ЦСКА поборется с «Зенитом» за бразильского защитника
Вчера, 18:37
Тимощук высказался о том, что он работает на российские спецслужбы
Вчера, 18:28
3
«Спартак» получил первое официальное предложение по Барко
Вчера, 18:10
8
«Балтика» заплатит 1,5 миллиона за защитника, им интересовались «Спартак» и «Рубин»
Вчера, 16:18
1
Стало известно, когда «Зенит» оформит трансфер Фелипе Аугусто
Вчера, 16:07
8
«ПСЖ» принял финальное решение по Батракову
Вчера, 15:58
12
«Краснодару» предложат выкупить защитника «Сочи»
Вчера, 15:45
1
Абаскаль назвал условие для чемпионства «Спартака»
Вчера, 15:27
5
«Балтика» откажется от легионера, который хотел зарабатывать 1,5 миллиона
Вчера, 15:05
Чемпион России в составе ЦСКА завершил карьеру
Вчера, 14:37
4
В «Крыльях» рассмотрят подписание словенского вингера
Вчера, 14:13
«Сочи» расстался с экс-вратарем сборной России и легионером из Гвинеи
Вчера, 13:48
ФотоЭкс-игрок «Манчестер Сити» перешел в «Акрон»
Вчера, 13:28
4
В «Флуминенсе» рассчитывают на уступки «Зенита» по трансферу Нино
Вчера, 13:15
Фото«Акрон» продал игрока в сербский клуб
Вчера, 12:42
1
«Ростов» заинтересовался защитником «Зенита»
Вчера, 12:23
2
«Локомотиву» предложат продать защитника после ЧМ-2026
Вчера, 11:58
1
«Крылья» предложили арендовать игрока «Локомотива» с выкупом за 100 миллионов
Вчера, 11:36
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 